Casa FOA llegó a Barracas: diseño, historia y vanguardia en una antigua fábrica de Alpargatas

Casa FOA celebra sus 41 años y sus 42 ediciones en el Palacio Molina, uno de los edificios más imponentes de la época fabril de la Argentina, la sede 1 de la fábrica Alpargatas, en el barrio de Barracas. Como una pieza clave e histórica del calendario cultural y creativo de la Ciudad, la exposición se desarrollará en el marco del Mes del Diseño y la Arquitectura.

Bajo el concepto de “Alquimia", la exposición abrirá sus puertas el 1° de octubre y podrá visitarse hasta el 1° de noviembre. Las entradas ya se pueden adquirir a través del sitio web oficial de Casa FOA.

A lo largo de 5.700 m² y 42 espacios, el diseño de interiores, la arquitectura y el paisajismo argentino hablarán sobre este concepto que une el pasado y el presente de una Ciudad que se mantiene viva a lo largo de las épocas. “El concepto central de esta edición es la Alquimia, es decir, la transmutación y transformación de la materia prima en algo precioso”, explica Marcos Malbrán, Director General de Casa FOA.

Marcos Malbrán, director general de Casa FOA, expresó a Cadena 3: “Estamos muy contentos. Hay una gran sorpresa este año en FOA Buenos Aires, la posibilidad de ver tanta vanguardia dentro de tanta historia”. Malbrán destacó la conexión emocional que genera el lugar, donde muchas personas recuerdan que sus familiares trabajaron en la fábrica: “Uno ahora, al menos lo vemos por las redes sociales, que nos dice ‘mi papá trabajó ahí, mi mamá trabajó ahí’”.

En el Palacio Molina, este proceso ocurre en dos épocas fundamentales de su historia, donde el diseño funciona como un puente que las conecta:

En 1885, la histórica textil Alpargatas era una potencia fabril del país en la que las materias primas rústicas como el hilo, la lona y el cuero se transformaban mediante el trabajo artesanal e industrial en el calzado que usaba toda la Argentina.

Hoy, el diseño interior y la arquitectura intervienen al gigante dormido. La materia prima urbana —el cemento crudo, el ladrillo a la vista, el hierro pesado— se transforma gracias a Casa FOA en la exposición de diseño más importante de la región, que luego dará paso a un proyecto residencial y comercial de vanguardia.

Fernando Barenboim, responsable de la realización de Casa FOA en el Palacio Molina, comentó: “Ser anfitriones de nuevo de Casa FOA y poder revalorizar un edificio como estos nos llena de orgullo”. Barenboim también subrayó el esfuerzo que llevó recuperar el edificio, que estuvo abandonado durante 30 o 40 años: “Nosotros somos preservacionistas a full y la verdad es que nos llena de orgullo poder mostrar eso”.

“Como ya ha ocurrido en otras ocasiones de nuestra larga vida, Casa FOA abre las puertas a lugares históricos y redescubre barrios emblemáticos de Buenos Aires, como es el caso de Barracas. Este evento le devuelve la vida al patrimonio, moviliza al público y visibiliza espacios urbanos de enorme valor”, afirma Juan Blas Fernández, Gerente General de Casa FOA.

En el año 2012, Casa FOA ya había formado parte de la reconversión de otro de los edificios del complejo Alpargatas. Al finalizar esta nueva edición de la exposición, la desarrolladora GES Desarrollos (liderada por Fernando Barenboim) junto a la comercialización de Achaval Cornejo darán comienzo al proyecto inmobiliario Palacio Molina sobre un lote de 12.765 m² y con una superficie total de 58.161 m², articulando 26 lofts dentro del edificio histórico, 96 lofts y estudios en el Distrito Molina y 5 oficinas de planta libre sobre Av. Patricios. El conjunto contará con residencias en 9 niveles con 250 cocheras, un atrio interior gastronómico y amenities de primer nivel.

Espacios que inspiran: un recorrido por la arquitectura de interiores y el diseño contemporáneo

La monumentalidad de este edificio, con una estructura que alcanza los nueve metros de altura, vigas recuperadas y columnas de hierro de fines del siglo XIX, ofrece un marco excepcional para que arquitectos, diseñadores de interiores e industriales, paisajistas y artistas plásticos desplieguen propuestas que exploran los límites del diseño contemporáneo.

“Esta edición se destaca por una mixtura entre expositores consagrados de la exposición y una renovada camada de nuevos talentos. Cada ambiente —desde livings, comedores, cocinas integradas, suites con vestidor, baños, áreas de spa/wellness, hasta un auditorio, galerías de arte, instalaciones paisajísticas y los patios increíbles que tiene este edificio— se transforma en un laboratorio en el que se experimenta con materiales, paletas cromáticas, texturas y soluciones innovadoras”, destaca la arquitecta de Casa FOA, Catalina Ulloa.

“Casa FOA funciona como un anticipo de las tendencias que se vendrán en nuestro país y como un reflejo de lo que sucede en otros lugares del mundo. Nuestros expositores siempre están anunciando lo que, meses después, se incorpora en viviendas, locales y oficinas. De esta forma, el recorrido —que dura más de una hora, aunque puede ser una experiencia de un día completo— permitirá este año observar las novedades que traen las marcas y que en esta oportunidad están signadas por la alquimia, las formas no tradicionales y la vanguardia”, agrega Juan Blas Fernández.

Como parte de esa propuesta integral para disfrutar la jornada, la exposición contará con una cafetería y un espacio gastronómico dentro del Palacio Molina: áreas concebidas para el descanso, el encuentro y el disfrute.

Como en cada edición, el evento se realiza a beneficio de la Fundación Oftalmológica Argentina Jorge Malbrán, una institución creada en 1964 que financia sus actividades de investigación, docencia y acciones comunitarias de salud visual a través de la realización de este encuentro.

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