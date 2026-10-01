León XIV en Córdoba: el itinerario completo del Papa para el 10 de noviembre y cómo asistir

El papa León XIV llegará a Córdoba el martes 10 de noviembre para desarrollar una intensa jornada pastoral que incluirá una misa multitudinaria en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA), un paso por el Arzobispado y un encuentro con representantes de la Iglesia local. El itinerario fue confirmado por la Santa Sede y el Arzobispado de Córdoba.

El pontífice arribará a las 9 al Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella. Desde allí se trasladará hacia el predio de FAdeA, donde a las 10 presidirá la Santa Misa Central. Durante la jornada realizará además un recorrido en papamóvil para saludar a los fieles.

La celebración contará con pantallas gigantes distribuidas en distintos sectores para facilitar el seguimiento de la misa. El predio estará organizado en cuadrantes para recibir a los peregrinos.

Después de la misa, alrededor de las 12:30, León XIV se trasladará hacia el centro histórico de Córdoba y permanecerá en el Arzobispado. Allí está previsto un saludo desde el histórico balcón del edificio, además de un momento de oración y bendición para los fieles.

A las 15:15, el Papa participará de un encuentro pastoral en la Catedral Nuestra Señora de la Asunción junto a obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, consagrados, consagradas y seminaristas.

Finalmente, a las 16:55, León XIV partirá desde el Aeropuerto Internacional de Córdoba rumbo a Buenos Aires, donde continuará con su agenda pastoral.

Recomendaciones para los peregrinos

En el marco del operativo previsto para la visita, se habilitaron sectores oficiales de estacionamiento para colectivos, combis y vehículos particulares en el Estadio Mario Alberto Kempes y el Complejo Ferial Córdoba.

También se dispuso transporte urbano gratuito para conectar esos puntos de estacionamiento con los accesos habilitados al predio de FAdeA, según la organización comunicada para la jornada.

Los ingresos al predio estarán ubicados en dos sectores : el Ingreso Norte, por avenida Fuerza Aérea, y el Ingreso Sur, por calle Donosa.

Además, las autoridades recordaron que estará prohibido utilizar drones o vehículos aéreos no tripulados dentro del perímetro y el espacio aéreo afectado por la visita.

La jornada cordobesa se desarrollará bajo el lema “Bienvenidos todos. Vayan y anuncien”, una invitación de la Iglesia a vivir el encuentro con el Santo Padre como una instancia de unidad, esperanza y fraternidad.

La visita también tendrá un impacto en el calendario: el Gobierno nacional estableció el 9 de noviembre como feriado nacional, mientras que el 10 de noviembre será feriado en Córdoba y en la Ciudad de Buenos Aires, en relación con las actividades y los operativos previstos por la visita papal.