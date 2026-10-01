En vivo

Viva la Radio

Raúl y Geo

Argentina

En vivo

Viva la Radio

Lucas Correa

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Matías Arrieta

Santa Fe

En vivo

Fire Time Recargado

Ushuaia

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

La Cadena del Gol

Mauricio y Celeste

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Viva la Radio

Un auto atropelló a un trabajador en la Circunvalación de Córdoba: fue trasladado al Urgencias

Según las primeras informaciones, el joven, de 18 años, realizaba tareas de mantenimiento en el cantero central cuando fue embestido por un Peugeot 207, a la altura del kilómetro 11.

01/10/2026 | 16:30Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
El accidente ocurrió en el kilómetro 11 de la avenida Circunvalación.

FOTO: El accidente ocurrió en el kilómetro 11 de la avenida Circunvalación.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

  1.

    Audio. Un auto atropelló a un trabajador en la Circunvalación de Córdoba: fue trasladado al Urgencias

    Viva la Radio

    Episodios

Un trabajador de 18 años fue atropellado este jueves mientras realizaba tareas de mantenimiento en el cantero central de la avenida Circunvalación de Córdoba, a la altura del kilómetro 11, en barrio Miralta.

De acuerdo con las primeras informaciones brindadas por fuentes policiales, el joven fue embestido por un Peugeot 207 conducido por una mujer de 50 años.

“Alrededor de las 14.50 nos entra la información de un accidente de tránsito. Al llegar constatamos a un Peugeot 507 que colisionó a un trabajador que cortaba el pasto de una empresa tercerizada de Caminos de las Sierras”, relató a Cadena 3 el comisario Carlos Auce.

Y agregó: "La conductora perdió el control del rodado por causas a establecer y colisionó a uno de los operarios que cortaba el pasto. El operario fue trasladado al Hospital de Urgencias con traumatismo de cráneo”.

Tras el siniestro, el trabajador fue trasladado al Hospital de Urgencias para recibir atención médica. La conductora del vehículo, en tanto, no necesitó ser derivada a un centro de salud.

Las circunstancias en las que se produjo el hecho son materia de investigación. 

Informe de Celeste Benecchi

Lectura rápida

¿Quién fue atropellado? Un trabajador de 18 años.

¿Qué sucedió? Fue atropellado mientras realizaba tareas de mantenimiento en la avenida Circunvalación.

¿Cuándo ocurrió el incidente? Este jueves.

¿Dónde ocurrió el atropello? En el cantero central de la avenida Circunvalación, a la altura del kilómetro 11, en barrio Miralta, Córdoba.

¿Cómo se encuentra el trabajador? Fue trasladado al Hospital de Urgencias para recibir atención médica.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf