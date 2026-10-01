Un auto atropelló a un trabajador en la Circunvalación de Córdoba: fue trasladado al Urgencias

FOTO: El accidente ocurrió en el kilómetro 11 de la avenida Circunvalación.

Un trabajador de 18 años fue atropellado este jueves mientras realizaba tareas de mantenimiento en el cantero central de la avenida Circunvalación de Córdoba, a la altura del kilómetro 11, en barrio Miralta.

De acuerdo con las primeras informaciones brindadas por fuentes policiales, el joven fue embestido por un Peugeot 207 conducido por una mujer de 50 años.

“Alrededor de las 14.50 nos entra la información de un accidente de tránsito. Al llegar constatamos a un Peugeot 507 que colisionó a un trabajador que cortaba el pasto de una empresa tercerizada de Caminos de las Sierras”, relató a Cadena 3 el comisario Carlos Auce.

Y agregó: "La conductora perdió el control del rodado por causas a establecer y colisionó a uno de los operarios que cortaba el pasto. El operario fue trasladado al Hospital de Urgencias con traumatismo de cráneo”.

Tras el siniestro, el trabajador fue trasladado al Hospital de Urgencias para recibir atención médica. La conductora del vehículo, en tanto, no necesitó ser derivada a un centro de salud.

Las circunstancias en las que se produjo el hecho son materia de investigación.

Informe de Celeste Benecchi