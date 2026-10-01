Octubre Rosa en Rosario: habrá 1.200 mamografías gratuitas durante todo el mes

FOTO: Habrá estudios sin costo para mujeres de 40 a 70 años.

Rosario puso en marcha una nueva edición de Octubre Rosa, la campaña destinada a promover la prevención y la detección temprana del cáncer de mama. Durante todo el mes habrá 1.200 turnos para mamografías gratuitas en distintos efectores de salud de la ciudad.

La iniciativa fue presentada este jueves por el intendente Pablo Javkin y la secretaria de Salud Pública, Soledad Rodríguez, y contempla controles tanto en la red pública municipal como en instituciones privadas y obras sociales.

Los estudios estarán destinados principalmente a mujeres de 40 a 70 años. Los turnos podrán solicitarse a través del sitio web de la Municipalidad de Rosario.

Además de la disponibilidad de mamografías, el municipio continuará con una estrategia específica para identificar y contactar a mujeres que no realizaron controles en los últimos cinco años.

FOTO: El intendente Pablo Javkin en la presentación.

Seguimiento y detección temprana

Desde 2024, el municipio viene trabajando sobre una población de mujeres que permanecía fuera de los controles periódicos. En aquel momento, el relevamiento detectó 16.600 pacientes de entre 40 y 70 años que no se habían realizado una mamografía en los cinco años anteriores.

De acuerdo con datos oficiales, tras dos años de seguimiento se logró actualizar los controles de una parte importante de ese grupo y reducir la proporción de mujeres sin estudios.

La estrategia permitió además detectar de manera temprana 80 casos de cáncer de mama, que luego pudieron continuar con los tratamientos correspondientes.

“Octubre Rosa es bandera en esta ciudad porque el cáncer de mama es la enfermedad oncológica más frecuente y de mayor incidencia”, señaló Rodríguez durante la presentación.

La funcionaria destacó que el objetivo central es “concientizar, prevenir y lograr siempre un diagnóstico oportuno”.

FOTO: Los turnos podrán solicitarse a través del sitio web de la Municipalidad de Rosario.

Actividades durante octubre

La campaña también incluirá propuestas abiertas a la comunidad. Entre ellas habrá una nueva edición de la Caminata Rosa, la inauguración de un mural en plaza Aguaribay, actividades deportivas y culturales y la presentación de una herramienta digital para estimar factores de riesgo.

El mural será inaugurado el domingo 4 de octubre en bulevar Oroño 1515, mientras que la novena Caminata Rosa se realizará el domingo 11.

También habrá actividades en el Hipódromo, recorridos turísticos vinculados a historias de mujeres de Rosario y propuestas culturales en distintas instituciones de la ciudad.

La Municipalidad recordó que la herramienta de cálculo de riesgo no reemplaza una consulta médica y que cualquier resultado debe ser evaluado por un profesional de la salud.