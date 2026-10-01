Crisis en la justicia boliviana: detienen al fiscal general Roger Mariaca por narcotráfico

Buenos Aires, 1 octubre (NA) -- La detención del fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, ha desatado una crisis institucional en el sistema judicial del país. Junto a él, se han registrado catorce detenidos y se ha interceptado una ambulancia que transportaba grandes sumas de dinero, lo que ha llevado al Gobierno a denunciar una presunta red criminal vinculada al narcotráfico. Este hecho ha puesto en jaque la legalidad de la sucesión en la Fiscalía y ha generado un debate parlamentario urgente.

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, aseguró en una conferencia de prensa que la organización criminal estaba supuestamente liderada por Mariaca, quien utilizaba su posición en el Ministerio Público para proteger y beneficiarse del tráfico de drogas. Las acusaciones en su contra incluyen organización criminal, legitimación de ganancias ilícitas y tráfico ilícito de sustancias controladas.

"Se ha desmontado una organización criminal enquistada en la Justicia y en la administración de una institución muy importante en nuestro país como es el Ministerio Público", manifestó Oviedo. La operación policial se extendió durante la noche del miércoles y la madrugada de este jueves, afectando también al fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, y a otros funcionarios.

El Gobierno reportó un total de catorce detenidos, de los cuales cuatro ocupaban altos cargos en el Ministerio Público. Uno de los momentos más impactantes ocurrió en Santa Cruz, donde la Policía interceptó una ambulancia que salía del domicilio de Mariaca. En su interior, se encontraron bolsas y maletines con fajos de billetes, lo que llevó a la detención de cuatro personas. Además, otros funcionarios fueron arrestados mientras intentaban retirar documentos de la Fiscalía.

Dos días antes de estas detenciones, Estados Unidos había impuesto restricciones de visa contra Mariaca y otros funcionarios bolivianos, acusándolos de corrupción y de proteger el narcotráfico. La Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) no participó en el operativo, según declaraciones del Gobierno boliviano, que aseguró que la acción fue llevada a cabo exclusivamente por la Policía local.

La detención de Mariaca ha generado una crisis en el Ministerio Público. Inicialmente, la Fiscalía calificó su aprehensión como ilegal, describiéndola como un "secuestro", y cuestionó la intervención policial en sus oficinas en Sucre. En ausencia del fiscal general, el fiscal superior Luis Montaño asumió el liderazgo interino del Ministerio Público, apelando a la normativa boliviana.

Montaño declaró que su gestión será temporal, priorizando la continuidad de las labores fiscales mientras la Asamblea Legislativa define el procedimiento para elegir un nuevo titular. Sin embargo, el vocero presidencial, José Luis Gálvez, cuestionó la legalidad de la autoproclamación de Montaño como fiscal general y anunció que se revisará la normativa correspondiente.

En medio de esta situación, el presidente de la Asamblea Legislativa, Gustavo Ávila, ha convocado una sesión para analizar las restricciones de visa impuestas por Estados Unidos y la posibilidad de formar una comisión de investigación parlamentaria, subrayando que la detención de Mariaca es un hecho extraordinario que requiere atención inmediata.