La Corte Suprema de EE. UU. revisará el caso de detenciones sin fianza a inmigrantes indocumentados

FOTO: La Corte Suprema de EE. UU. examinará las detenciones sin fianza de inmigrantes ilegales.

Buenos Aires, 1 octubre (NA) -- La Corte Suprema de Estados Unidos anunció el jueves que analizará la posibilidad de que el gobierno del presidente Donald Trump niegue a los inmigrantes en proceso de deportación la opción de libertad bajo fianza.

Tras la llegada de Trump a la Casa Blanca, las autoridades migratorias recibieron instrucciones de mantener a ciertos inmigrantes detenidos durante todo el proceso de expulsión, lo que podría extenderse por años, según reportes de DW y Noticias Argentinas.

El caso que ha llevado a la Corte Suprema a intervenir involucra al brasileño Ricardo Aparecido Barbosa da Cunha.

Documentos judiciales indican que Barbosa da Cunha ingresó a Estados Unidos de forma ilegal entre 2004 y 2005 a través de la frontera con México. Una década después, ya establecido en el país, solicitó asilo.

Durante la espera de su solicitud, se le otorgó un permiso de trabajo. Se casó y tuvo dos hijos nacidos en Estados Unidos.

Sin embargo, hace un año, la policía migratoria (ICE) lo detuvo mientras se dirigía a su trabajo en Massachusetts.

Hasta ahora, la práctica habitual era conceder fianza en estos casos, dado que los detenidos no eran considerados peligrosos ni con riesgo de fuga.

El gobierno, por su parte, argumenta que debe aplicarse una ley de inmigración de 1996 que establece la detención obligatoria de quienes han ingresado ilegalmente al país, sin importar el tiempo que haya pasado desde su entrada.

Defensores de los inmigrantes sostienen que esa normativa fue diseñada principalmente para quienes son detenidos en la frontera o sus alrededores, y que los residentes de largo plazo arrestados en el interior del país deberían seguir siendo elegibles para fianza.

La administración Trump afirma que esta política se implementó tras la llegada de millones de inmigrantes indocumentados durante la presidencia del demócrata Joe Biden (2021-2025).

Un juez falló inicialmente a favor del gobierno en el caso de Barbosa da Cunha, pero dos instancias judiciales federales revocaron esa decisión.

En otros circuitos de apelación, jueces han respaldado la postura del Ejecutivo en situaciones similares.

Barbosa da Cunha fue liberado bajo fianza en octubre de 2025.

Cuando distintas cortes de apelación tienen enfoques diferentes sobre la aplicación de la ley, la Corte Suprema interviene para establecer una jurisprudencia.

El procurador general John Sauer ha declarado que la disputa es de "importancia crítica", ya que la detención indefinida es esencial para evitar que los inmigrantes eludan los procedimientos de deportación.

El gobierno ha puesto en marcha una amplia operación de detención y deportación de indocumentados, asegurando que desde su llegada al poder ha reducido prácticamente a cero los cruces en la frontera sur.