El viaje de Milei a Paris

Por Sergio Berensztein

Durante un cuarto de siglo, la Argentina se cerró sobre sí misma. Después de la crisis de comienzos de siglo, nos alejamos de lo que ocurría en el resto del mundo y tratamos de reconstruir un modelo de industrialización autónomo, muchas veces desacoplado de las condiciones internacionales. El resultado fue una estructura productiva con sectores que hoy tienen enormes dificultades para competir y adaptarse a los cambios que se están produciendo.

Por eso considero que este viaje es importante. Pero también hay que decir que fue planificado para un contexto completamente diferente. Se suponía que la Argentina iba a llegar a París con una inflación mucho más baja, con el programa de reformas consolidado y después de una exitosa Argentina Week en Nueva York. Incluso estaba previsto un viaje a Londres y en algún momento se habló de Suiza. La coyuntura, sin embargo, modificó completamente el escenario.

Hoy el Presidente llega a Europa con más dudas que las que originalmente imaginaba. El riesgo país está elevado, el Gobierno tiene que demostrar que contará con los recursos para afrontar los vencimientos de deuda del año próximo y hasta el Departamento de Estado de Estados Unidos puso el foco en la sustentabilidad de la deuda, además de mencionar el cepo y una inflación que no baja al ritmo esperado. Es decir, entre el escenario ideal que había imaginado el Gobierno y la realidad existe una distancia considerable.

Eso no le quita importancia al viaje. Al contrario, lo vuelve todavía más necesario. Pero hay que entender que entre el ideal y la realidad siempre existe una diferencia. El Presidente invitó a los inversores a “llenarse los bolsillos” de dinero en la Argentina. Yo tendría mucho cuidado con ese tipo de promesas. Si un inversor consulta a las empresas que ya están operando en nuestro país, probablemente encuentre oportunidades, pero también encontrará enormes dificultades y riesgos.

En sectores como la minería y la energía, además, las inversiones requieren desembolsos iniciales gigantescos y son muy intensivas en capital. Durante años hay que invertir antes de empezar a recuperar. Y la Argentina todavía necesita resolver uno de sus principales cuellos de botella: la infraestructura. Tenemos recursos extraordinarios, pero necesitamos rutas, energía, puertos, redes y financiamiento para poder transformar esos recursos en producción y exportaciones.

Por eso creo que estas presentaciones internacionales necesitan mucho sentido de realidad. No sirve prometer demasiado ni exagerar las oportunidades. Los inversores que están sentados del otro lado de la mesa conocen la Argentina, investigan y preguntan muchísimo. Antes de poner un dólar revisan las condiciones jurídicas, laborales, impositivas, de infraestructura, de crédito y de clima de negocios. Y no miran solamente al Gobierno nacional: también analizan cada provincia y cada municipio.

En ese sentido, me parece muy importante que viajen los gobernadores. Es una señal de federalismo y muestra que la búsqueda de inversiones no debería ser solamente una tarea del Poder Ejecutivo nacional. Pero también hay que mirar quiénes no están. Axel Kicillof, Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro no participan, y estamos hablando de tres jurisdicciones fundamentales para la producción argentina. No es un detalle menor, particularmente porque Córdoba y Santa Fe tienen al agro y a la industria como componentes centrales de sus economías.

Y acá aparece otro problema que muchas veces queda oculto detrás del marketing de las inversiones: el clima de negocios a nivel provincial. Están los impuestos, especialmente Ingresos Brutos; las regulaciones ambientales; las normas laborales; y también determinadas leyes de compre provincial o exigencias para contratar trabajadores locales. Algunas de esas políticas pueden tener una lógica razonable, porque es legítimo que una provincia quiera que una inversión genere empleo y actividad en su territorio. Pero otras pueden terminar convirtiéndose en obstáculos.

Hay un problema todavía más complejo: algunas provincias exigen determinadas capacidades laborales que simplemente no existen en sus propios territorios. Si un inversor necesita trabajadores especializados y el sistema educativo local no los produce, la regulación no puede obligar a contratar talento que no está disponible. Entonces aparece una pregunta muy sencilla que se hacen los abogados y los empresarios: ¿podemos cumplir con todas estas condiciones? Si la respuesta es no, muchas veces la decisión termina siendo no invertir.

Por eso no hay que idealizar este viaje. No creo que por el solo hecho de que Milei esté en París vayan a llegar automáticamente grandes cantidades de inversiones. La tarea es mucho más compleja y requiere mejorar de manera sostenida las condiciones macroeconómicas y, al mismo tiempo, las condiciones microeconómicas a nivel nacional, provincial y municipal. El marketing puede abrir una puerta, pero no reemplaza las reformas necesarias para que una empresa finalmente decida cruzarla.

Y termino con esto: la Argentina tiene oportunidades extraordinarias y necesita recuperar reputación internacional. Este viaje puede ayudar a mostrar ese potencial y, sobre todo, a conectar al país con inversores que hoy están mirando distintas alternativas en el mundo. Pero no confundamos una presentación con una inversión. Para que el capital llegue y permanezca necesitamos reglas claras, estabilidad, infraestructura, seguridad jurídica y un clima de negocios razonable en todos los niveles del Estado. La tarea pendiente es enorme, y justamente por eso hay que aprovechar cada oportunidad sin vender ilusiones que después puedan transformarse en nuevas decepciones.