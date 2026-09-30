Un avión con destino a Israel realiza aterrizaje de emergencia en Arabia Saudí por disturbios en cabina

FOTO: Un avión rumbo a Israel se desvía a Arabia Saudí por emergencia y otras noticias en Oriente Medio

La preocupación por un posible secuestro de un avión se apoderó brevemente de Israel el miércoles por la mañana, mientras el ejército libanés afirmó que un reciente ataque israelí en el sur del país dejó como saldo a un soldado y a tres civiles heridos.

Un avión comercial que viajaba desde Emiratos Árabes Unidos hacia Israel realizó un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudí, lo que despertó inquietudes sobre un posible secuestro y llevó a Israel a desplegar aviones de combate. Un funcionario regional, que pidió permanecer en el anonimato, explicó que se produjo una pelea en la cabina, aparentemente involucrando a los pilotos, aunque el motivo del altercado no está claro.

Pasajeros del avión informaron al Canal 12 de Israel que escucharon gritos provenientes de la cabina delantera durante el incidente y señalaron que el avión descendió bruscamente antes de aterrizar en Arabia Saudí. Posteriormente, la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aseguró que la situación estaba bajo control.

En otro suceso, un ataque israelí impactó un vehículo militar libanés en la aldea de Nabatiyeh al-Fawqa el miércoles, resultando en heridas graves para un soldado y lesiones para tres civiles. El motivo del ataque no fue aclarado y el ejército israelí no respondió a las solicitudes de comentarios.

Los gobiernos de Líbano e Israel habían alcanzado un acuerdo en junio para que el ejército israelí se retirara gradualmente del sur del país, permitiendo al ejército local tomar el control a cambio del desarme del grupo político-paramilitar Hezbollah, respaldado por Irán. Sin embargo, la implementación de este acuerdo se ha estancado.

La última guerra entre Hezbollah e Israel comenzó el 2 de marzo, cuando el grupo disparó misiles hacia el lado israelí de la frontera, justo después de que Israel y Estados Unidos iniciaran operaciones contra Irán. En respuesta, Israel lanzó bombardeos y llevó a cabo una invasión terrestre, ocupando una gran franja del sur de Líbano. Es importante señalar que el ejército libanés no participa en este conflicto.

Por otro lado, Irán ejecutó el miércoles a dos hombres por su supuesta participación en actos de violencia durante las protestas nacionales de enero, según reportes de prensa local. La agencia IRNA, citando al poder judicial, indicó que los hombres estuvieron involucrados en disturbios en la ciudad de Mashhad, donde fallecieron cuatro agentes de seguridad. El poder judicial afirmó que los acusados confesaron haber cometido actos de violencia, incluyendo incendios y daños a la propiedad pública.

Las protestas comenzaron el 28 de diciembre, motivadas por el colapso de la moneda iraní y el deterioro de la economía, y se expandieron rápidamente con demandas de derrocamiento del sistema clerical. Las autoridades respondieron con una represión violenta, resultando en decenas de ejecuciones relacionadas con las protestas, de acuerdo con medios estatales.

Las ejecuciones son comunes en Irán y suelen ser aplicadas a prisioneros políticos, con grupos de derechos humanos denunciando que muchos acusados son juzgados en tribunales poco transparentes y bajo coerción.

Finalmente, el ejército de Estados Unidos anunció el miércoles la finalización de la retirada de sus tropas de Irak, poniendo fin a una misión de 12 años contra el grupo Estado Islámico. Bagdad interpretó esta medida como un signo de la creciente fortaleza y soberanía del país, mientras que grupos respaldados por Irán la celebraron. Sin embargo, esta decisión ha generado preocupación entre diversos sectores iraquíes, especialmente en la región kurda.

El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, comunicó que la salida fue "ordenada" y destacó que marca una transición hacia un esfuerzo de seguridad liderado por Irak, respaldado por una relación bilateral de seguridad más estable.