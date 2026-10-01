Francia enfrenta crisis económica y es considerada el nuevo "enfermo de Europa"

Buenos Aires, 1 de octubre (NA) — Una masiva ola de ventas de bonos soberanos de Francia provocada por el agravamiento de su crisis presupuestaria motivó que la prensa británica comenzara a referirse en las últimas horas en tono crítico al elevado endeudamiento de ese país europeo, catalogándolo como el nuevo "enfermo de Europa".

Incluso, ante el inminente proyecto de financiación de la Administración del primer ministro Sébastien Lecornu, el Gobierno francés reconoció que el déficit público se ampliará más de lo previsto, mientras que los costos de endeudamiento alcanzan máximos históricos.

Las tensiones financieras se reflejaron con fuerza en los mercados de renta fija, donde la rentabilidad del bono francés a 10 años escaló al 4,825%, recogió el sitio Sputnik News y observó la Agencia Noticias Argentinas.

Esto situó la brecha de rendimiento respecto al bono alemán —considerado históricamente el activo de referencia por excelencia en la región— en más de 1,2 puntos porcentuales, registrando la distancia más amplia observada desde el punto álgido de la crisis de la eurozona en 2012.

El gasto público

El plan del ejecutivo contempla un severo recorte del gasto público estimado en 54.000 millones de euros (alrededor de 61.000 millones de dólares), pero enfrenta una férrea resistencia social y política.

Analistas señalaron que la elevada oposición popular dificulta reformas estructurales profundas —como el retraso en la edad de jubilación—, al tiempo que la debilidad política de Emmanuel Macron, que transita su año final en el poder, no ayudará al oficialismo a conseguir los apoyos parlamentarios.

La salud fiscal francesa revela cifras alarmantes: el déficit alcanzará el 5,4% del producto interior bruto (PIB) el próximo año, sobrepasando los objetivos previos, mientras la deuda pública ya representa un récord del 119% del PIB.

Para cubrir sus necesidades, el Tesoro planea emitir una cifra récord de 340.000 millones de euros en deuda, lo que elevará el costo del servicio de la misma un 13% hasta los 91.000 millones de euros.

Ante este panorama, los analistas coinciden en que, sin catalizadores de estabilidad interna, la trayectoria de la deuda francesa continuará deteriorándose, categorizando al país como el más reciente "enfermo de Europa", mote que ya sufrieron países como España o Grecia.