Caso Loan: avanza el juicio mientras se evalúa drenar lagunas en 9 de Julio

Buenos Aires, 1° octubre (NA) – La Justicia se encuentra evaluando la posibilidad de drenar dos lagunas en la localidad correntina de 9 de Julio, en el contexto de la causa que investiga la desaparición de Loan Danilo Peña en junio de 2024. Esta solicitud fue realizada por la querella y está a la espera de aprobación, mientras el juicio continúa su curso.

A pesar de que el proceso judicial por la presunta sustracción y ocultamiento del niño ya ha entrado en la etapa de debate oral contra 17 acusados, la búsqueda del pequeño sigue activa, liderada por la jueza Cristina Pozzer Penzo, quien ha proporcionado actualizaciones sobre el caso.

Según lo informado a medios locales, la querella ha pedido el drenaje de las lagunas 1 y 4 en 9 de Julio. Estas lagunas habían sido objeto de un rastrillaje inicial, aunque no se encontraron elementos significativos para la investigación.

Por el momento, la solicitud ha sido parcialmente resuelta, quedando pendiente una última confirmación para determinar si la pericia se llevará a cabo.

Esta semana no se han realizado audiencias, y el debate se reanudará el 7 de octubre con el testimonio de una de las acusadas más comprometidas, María Victoria Caillava. Se trata de la cuarta imputada en comparecer ante el Tribunal Federal de Corrientes, tras las declaraciones de Laudelina, Antonio Bernardino Benítez y el ex comisario Walter Maciel.