Shopify lanza Canvas: construye tiendas online conversando con IA en tiempo real

Shopify presentó un nuevo constructor de sitios llamado Canvas, que permite a los comerciantes establecer sus tiendas online mediante conversaciones con su agente de IA, Sidekick. Este lanzamiento se produjo el jueves y representa una evolución en la forma en que se construyen las tiendas en línea.

Antes de Canvas, Shopify ofrecía un constructor sin código, que requería editar un tema seleccionado y reorganizar secciones modulares. Sin embargo, para personalizaciones más profundas, era necesario editar código o contratar a un desarrollador.

Con Canvas, los comerciantes simplemente conversan con Sidekick para crear su sitio. A medida que la IA realiza cambios, Canvas muestra los resultados en tiempo real, permitiendo a los comerciantes visualizar cómo se ve la tienda en su conjunto mientras se construye, o acercarse para enfocarse en detalles específicos.

Este proceso no es solo una vista previa estática, sino que se renderiza el código real detrás de la tienda, lo que significa que los comerciantes pueden probar la interactividad y las animaciones de la página, así como ver cómo se presentan en diferentes tamaños de pantalla. Sidekick también captura capturas de pantalla del trabajo para que pueda ver lo mismo que el comerciante mientras el sitio se actualiza.

El lanzamiento de Canvas se enmarca en una tendencia más amplia hacia un futuro donde la construcción de un sitio web ya no requiere codificación directa. Se une a otras herramientas de construcción de sitios impulsadas por IA de empresas como Wix, Squarespace, Webflow y Framer, junto a plataformas de codificación de estilo vibe como Lovable y Replit.

Los comerciantes aún pueden hacer clic en elementos individuales para realizar cambios directamente, si así lo desean. Sin embargo, es más probable que simplemente le digan a Sidekick en una conversación lo que desean hacer.

Sidekick no es un concepto nuevo, ya que ya se utilizaba para escribir código, construir aplicaciones, personalizar temas y realizar otras ediciones. Sin embargo, nunca se había integrado en un producto completo de construcción de sitios como Canvas, donde los usuarios pueden ver toda la tienda a la vez y hacer zoom y desplazarse mientras actualizan los archivos reales del sitio.

Para que esto funcione, Shopify otorgó a Sidekick la capacidad de trabajar directamente con los archivos del tema y simplificó la arquitectura del tema para que la estructura, lógica y diseño de la tienda fueran más fáciles de entender y cambiar para Sidekick.

Aunque el producto aún está en sus primeras etapas y hay áreas que necesitarán expandirse y mejorar, Canvas podría facilitar el acceso a la venta online a aquellos que no tienen el presupuesto para desarrolladores y diseñadores, o el tiempo para aprender a codificar.