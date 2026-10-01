Satlyt, la startup que busca revolucionar la computación orbital con $8 millones en financiamiento

Satlyt, una nueva empresa fundada por Rama Afullo, un ingeniero estadounidense de origen keniano, recaudó $8 millones en una ronda inicial de financiamiento. Afullo, quien trabajó previamente en Google y en el proyecto Starlink de SpaceX, visualizó un gran potencial en la computación en el espacio. A pesar de que intentó presentar su idea en ambas compañías, no tuvo éxito.

Al dejar SpaceX, Afullo cofundó Satlyt con la visión de construir software para satélites, permitiendo que varios de ellos compartan tareas computacionales complejas en el espacio. Esta semana, la empresa se prepara para lanzar su software en un cohete de SpaceX, coincidiendo con el primer prototipo del esfuerzo de Google para establecer centros de datos en el espacio, conocido como Project Suncatcher.

La propuesta de Satlyt se diferencia de la de SpaceX y otras startups como Starcloud y Cowboy Space Company, ya que no planea construir sus propias naves espaciales. En cambio, se enfocará en desarrollar software que opere modelos de inteligencia artificial en satélites, similar a lo que hacen VMWare y Snowflake en el ámbito de la computación en la nube.

Afullo comparó su enfoque con el de Android, sugiriendo que mientras SpaceX y Google ofrecen soluciones cerradas, Satlyt busca crear un ecosistema abierto y horizontal. "Si SpaceX es el iPhone, nosotros seremos Android", afirmó.

Hasta ahora, Satlyt ha volado su software en dos misiones de demostración. Su enfoque inicial se centra en mejorar la eficiencia operativa de las naves espaciales, que tradicionalmente dependen de controladores de vuelo en la Tierra para resolver problemas. La transmisión de datos a la Tierra, conocida como downlink, puede ser costosa y lenta, por lo que utilizar IA para tomar decisiones a bordo puede generar ahorros significativos.

En una de sus misiones, Satlyt implementó el modelo de IA Gemma de Google DeepMind en una nave espacial operada por Momentus. Este modelo logró reducir el tamaño de las transmisiones sobre errores de software a bordo en más de un 60%, lo que podría traducirse en ahorros de cientos de miles de dólares por satélite al año.

La próxima misión de Satlyt, programada para esta semana, implicará trabajar con una nave espacial de TakeMe2Space, una startup india que desarrolla hardware informático para satélites. Esta misión cuenta con tres clientes: NASA, que financia la prueba de protocolos para computación en la nube en el espacio; Stellerian, una startup centrada en la vigilancia espacial que quiere probar cargas de trabajo de procesamiento de imágenes; y TakeMe2Space para demostrar que el satélite puede albergar software de otras empresas.

Aún hay pocas GPU de alto rendimiento en órbita. Por el momento, las oportunidades más probables se encuentran en los tipos de cargas de trabajo que Satlyt está abordando. El próximo proyecto de la empresa es demostrar que puede crear un sistema de computación compartida, una nube que abarque dos satélites diferentes, lo que planea intentar el próximo año. Si tiene éxito, permitirá a Satlyt construir una verdadera nube de computación en órbita como proveedor externo para los constructores de naves espaciales.

"La forma de pensarlo es que convertimos su satélite en un servicio administrado que genera ingresos", afirmó Afullo.

La ronda de financiamiento inicial de Satlyt fue liderada por Non Sibi Ventures, con sede en Houston. Bernard Harris, socio de la firma y exastronauta de NASA, ayudó a cimentar la convicción de la firma en este nuevo negocio basado en el espacio. Una de las razones por las que la firma invirtió fue que Satlyt no depende de una visión de alta octanaje de los centros de datos en el espacio, que enfrenta economías inciertas y cuellos de botella en el lanzamiento. Kent Lucas, socio de Non Sibi, expresó: "No necesitamos centros de datos en el espacio para que Rama tenga un éxito rotundo. Todo puede ser impulsado por el número de satélites que se lanzan".

Afullo espera estar presente en el 20% de los satélites para finales de la década, cuando espera que prácticamente todos los constructores de naves espaciales estén incorporando GPU y procesadores avanzados en sus satélites.

"Si está lanzando un satélite sin una GPU, al menos se está perjudicando", concluyó.

Satlyt es una de las numerosas startups que TechCrunch ha evaluado y que aparecerá en Disrupt como parte de nuestra competencia Battlefield más amplia que se llevará a cabo del 13 al 15 de octubre en el centro de San Francisco. Aprende más aquí.