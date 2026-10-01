Aplican tareas comunitarias como sanción por infracciones de tránsito

La Municipalidad de Rosario puso en marcha la posibilidad de cumplir tareas comunitarias como parte de las sanciones previstas por el Código de Convivencia, según explicaron funcionarios municipales y representantes del Movimiento Solidario Rosario.

La medida alcanza a personas que cometen distintos tipos de faltas, no solamente vinculadas al tránsito. Las tareas pueden ser una sanción principal o accesoria y se definen dentro del proceso de juzgamiento de los Tribunales de Faltas.

Entre las actividades que ya realizan las personas sancionadas aparecen la colaboración en comedores, la preparación y reparto de comidas y trabajos de mantenimiento en la sede de la organización. “La experiencia fue muy positiva, eso nos sorprendió un montón. La gente súper predispuesta”, explicó Ayelén del Río, representante del Movimiento Solidario Rosario. Según detalló, algunas personas incluso decidieron continuar colaborando como voluntarias.

Desde el Tribunal de Faltas explicaron que la modalidad lleva aproximadamente dos meses de implementación y que, en determinados casos, las personas pueden solicitar reconvertir algunas sanciones en horas de trabajo comunitario.

Además, señalaron que los datos sobre infracciones muestran una reducción en los excesos de velocidad más elevados. Según explicaron, las infracciones que superan en más de un 50% la velocidad permitida registraron una baja de aproximadamente el 72% desde 2022 hasta la actualidad, de acuerdo con los registros del sistema de videocontrol.

Informe de Fernando Carrafiello.