Aplican tareas comunitarias como sanción por infracciones de tránsito
La Municipalidad de Rosario ya lleva adelante el nuevo esquema. Además, destacaron una baja de 72 por ciento en los excesos de velocidad más graves.
01/10/2026 | 10:47Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Operativo de tránsito en Rosario.
La Municipalidad de Rosario puso en marcha la posibilidad de cumplir tareas comunitarias como parte de las sanciones previstas por el Código de Convivencia, según explicaron funcionarios municipales y representantes del Movimiento Solidario Rosario.
La medida alcanza a personas que cometen distintos tipos de faltas, no solamente vinculadas al tránsito. Las tareas pueden ser una sanción principal o accesoria y se definen dentro del proceso de juzgamiento de los Tribunales de Faltas.
Entre las actividades que ya realizan las personas sancionadas aparecen la colaboración en comedores, la preparación y reparto de comidas y trabajos de mantenimiento en la sede de la organización. “La experiencia fue muy positiva, eso nos sorprendió un montón. La gente súper predispuesta”, explicó Ayelén del Río, representante del Movimiento Solidario Rosario. Según detalló, algunas personas incluso decidieron continuar colaborando como voluntarias.
Desde el Tribunal de Faltas explicaron que la modalidad lleva aproximadamente dos meses de implementación y que, en determinados casos, las personas pueden solicitar reconvertir algunas sanciones en horas de trabajo comunitario.
Además, señalaron que los datos sobre infracciones muestran una reducción en los excesos de velocidad más elevados. Según explicaron, las infracciones que superan en más de un 50% la velocidad permitida registraron una baja de aproximadamente el 72% desde 2022 hasta la actualidad, de acuerdo con los registros del sistema de videocontrol.
Informe de Fernando Carrafiello.
Lectura rápida
¿Qué medida implementó la Municipalidad de Rosario? La Municipalidad de Rosario implementó la posibilidad de cumplir tareas comunitarias como parte de las sanciones del Código de Convivencia.
¿Quiénes están involucrados en esta iniciativa? Funcionarios municipales y representantes del Movimiento Solidario Rosario están involucrados en la iniciativa.
¿Cuándo comenzó la implementación de esta medida? La modalidad lleva aproximadamente dos meses de implementación.
¿Dónde se realizan las tareas comunitarias? Las tareas se realizan en comedores y en la sede de la organización del Movimiento Solidario Rosario.
¿Por qué se considera positiva esta experiencia? La experiencia se considera positiva porque muchas personas sancionadas decidieron continuar colaborando como voluntarias.