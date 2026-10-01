Goity: "No basta con intenciones, hay que tomar medidas y modificar estructuralmente la educación"

El ministro de Educación de Santa Fe, José Goity, planteó una fuerte autocrítica sobre la situación del sistema educativo argentino y defendió las transformaciones que impulsa la provincia para recuperar los aprendizajes. Durante su participación en el Coloquio IDEA, en Mar del Plata, sostuvo que no se puede proyectar el país a 20 años sin resolver los problemas actuales de la educación. “No podemos pensar a un país a 20 años si no resolvemos muchos de los problemas que tenemos hoy en educación”, afirmó.

Goity aseguró que el principal problema no pasa solamente por determinar dónde está actualmente la educación argentina, sino por analizar el proceso de deterioro que, según su diagnóstico, se produjo durante las últimas décadas. “A mí lo que más me preocupa no es tanto dónde estamos, sino de dónde venimos”, señaló. En ese sentido, recordó que Argentina supo tener un sistema educativo de referencia regional y consideró que “un par de generaciones, por lo menos mínimo de los últimos 20 o 30 años, nos venimos comiendo el bono educativo que se fue construyendo durante mucho tiempo”.

El ministro utilizó una particular comparación para describir el escenario: “No se trata solo de saber dónde estamos, sino de dónde venimos. Usamos la analogía del vaso vacío: no es tanto saber si el vaso está medio lleno o medio vacío, sino si se está llenando o se está vaciando”. Para Goity, las evaluaciones educativas de los últimos años muestran un deterioro en los aprendizajes que obliga a abandonar una mirada nostálgica y concentrarse en las soluciones.

En esa línea, definió el problema educativo argentino como “sistémico” y advirtió que aumentar los recursos sin modificar el funcionamiento del sistema no garantiza mejores resultados. “Para mí la educación argentina tiene un problema de carácter sistémico. El sistema educativo es disfuncional”, afirmó. Y agregó: “Si no modificamos y si no trabajamos sobre la base de la educación en términos sistémicos, vamos a seguir teniendo resultados que nos van a seguir empobreciendo en términos de aprendizaje”.

Para Goity, una de las prioridades debe ser recuperar el foco pedagógico de las escuelas. “Hoy en la escuela se le pide de todo, pero se le pide de todo, y muchas cuestiones que no le corresponden o que no tienen condiciones para resolver”, sostuvo. Frente a ese escenario, planteó la necesidad de “recuperar la autoridad pedagógica” y afirmó: “La autoridad pedagógica y la autoridad del docente se recupera enseñando, con los chicos aprendiendo”.

El ministro también defendió una política de evaluación permanente de los aprendizajes como herramienta para conocer la situación del sistema y determinar si las políticas implementadas funcionan. “Empecemos a usar y a diseñar políticas de evaluación de aprendizaje que nos permitan marcar no solamente dónde estamos, sino también si estamos mejorando y hacia dónde vamos”, explicó. En ese marco, destacó que Santa Fe comenzó a desarrollar evaluaciones propias, algo que, según remarcó, no se había hecho anteriormente.

Goity cuestionó además los prejuicios que durante años, según su interpretación, rodearon a las evaluaciones educativas. “Había un prejuicio ideológico, un prejuicio de no meterse en líos y no mostrar la realidad tal cual es”, afirmó. Y agregó: “No nos queríamos pelear con un statu quo hegemónico que planteaba que evaluar era estigmatizar, que evaluar era neoliberal y que evaluar no sé cuántas cosas más”. Para el ministro, esa postura terminó desplazando del centro de la discusión el objetivo de que los alumnos aprendan.

Otro de los ejes de su exposición fue la cuestión de los días de clase y los paros docentes. Goity sostuvo que el objetivo del gobierno provincial es garantizar el funcionamiento sostenido de las escuelas. “Nuestra obsesión, si lo queremos decir, de alguna manera, y del gobernador es que haya días de clase, que los días de clase se respeten y que se conduzca el sistema educativo”, afirmó. En ese sentido, remarcó que cada jornada sin clases afecta directamente las posibilidades de aprendizaje de los estudiantes.

El funcionario vinculó esa discusión con la necesidad de que el Estado ejerza la conducción del sistema educativo. “Si yo digo que hay un problema sistémico y que hay que transformarlo, lo tengo que conducir, porque si no soy incoherente”, sostuvo. Y aclaró que no se trata simplemente de administrar el sistema existente, sino de impulsar modificaciones estructurales. “No alcanza con buenas intenciones. Hay que tomar las medidas que modifiquen estructuralmente la educación”, señaló.

Al referirse a las medidas adoptadas frente a las huelgas, Goity defendió la decisión de aplicar reglas claras y sostenerlas en el tiempo. “Poner reglas del juego claras y tomar decisiones y después sostenerlas”, planteó. También justificó la decisión de no abonar los días no trabajados durante las medidas de fuerza: “Un día que no se trabaja, el Estado puede no pagar. Bueno, eso es lo que hicimos y después lo sostuvimos, y no porque eso nos satisfaga o estemos contentos con eso, sino que era un compromiso que tomamos”.

En cuanto a la relación con los sindicatos docentes, el ministro marcó una diferencia entre los intereses gremiales y los objetivos generales del sistema educativo. “Nosotros vinimos a gobernar no para los sindicatos”, afirmó. Al mismo tiempo, reconoció la legitimidad de las organizaciones sindicales, aunque señaló: “No siempre están alineados el interés del docente, el interés de la educación y el interés del sindicato. No digo que no los representen, yo creo que las representaciones gremiales son legítimas”.

Goity definió cuál considera que debe ser su función al frente de la cartera educativa. “Yo no soy ministro de la negociación salarial o sindical o gremial. Yo soy el ministro de los aprendizajes”, enfatizó. Y añadió: “Yo soy el ministro que tiene que garantizar que haya días de clase, que las clases empiecen el día que decimos que tienen que empezar, que terminen el día que acordamos, que los chicos vayan a la escuela y aprendan”.

En esa línea, sostuvo que está dispuesto a confrontar con sectores que considere que obstaculizan esos objetivos. “Si yo me tengo que pelear con un dirigente sindical, lo voy a hacer. Si me tengo que pelear con alguna corporación porque eso afecta el derecho de los chicos y las chicas a aprender, lo voy a hacer”, aseguró. Y sintetizó: “Nuestro compromiso no es con un sindicato o con un dirigente gremial y con sus intereses. Es con el conjunto de la sociedad y también con el conjunto de los docentes”.

El ministro también destacó el denominado Plan Raíz y sostuvo que la política de aprendizajes fundamentales comenzó a mostrar resultados. “Yo soy muy optimista con respecto al futuro de la educación santafesina”, afirmó. Según Goity, el programa “ya no es un plan del gobierno, es una política educativa de Estado” porque “los docentes lo han asumido y ya estamos teniendo resultados positivos”.

Respecto de la inversión educativa, Goity destacó el esfuerzo realizado por Santa Fe y sostuvo que la provincia incrementó los recursos destinados al sector frente a la reducción de fondos nacionales. “El principal presupuesto provincial es el de educación”, afirmó. Y remarcó: “Si yo pongo recursos en un sistema que no da respuesta o que no se enfoca en los aprendizajes, por más que los siga intentando, no voy a obtener los resultados que necesito”. Para el ministro, la inversión debe estar acompañada por cambios en infraestructura, capacitación, programas pedagógicos y mecanismos de evaluación.

Finalmente, Goity se refirió a la conflictividad social y política que también atraviesa al fútbol rosarino y llamó a revisar los niveles de antagonismo de la sociedad. “La Argentina ha ido en procesos de polarización, y pasa en la política, pasa con cuestiones muchas veces religiosas y pasa también en el fútbol”, señaló. En particular sobre Rosario, sostuvo que “llevar esto a una cuestión irreductible no le colabora al club, no nos colabora a nosotros como sociedad, no colabora con los hinchas”. Y cerró con una definición que sintetizó su mirada sobre la educación y la convivencia social: “Está mal” llevar los antagonismos hasta un punto en el que terminen generando consecuencias que la sociedad no desea.

Entrevista de Hernán Funes.