Incendio en escalera mecánica de Constitución provoca evacuación y cierre temporal
Un incendio en una escalera mecánica de la estación Constitución generó la evacuación del lugar. Bomberos trabajaron en la zona y el Subte sigue operando normalmente.
FOTO: Incendio en escalera mecánica de Constitución provoca evacuación y cierre temporal
Buenos Aires, 1° octubre (NA) -- Este jueves, un incendio se originó en una escalera mecánica de la estación de trenes de Constitución, lo que llevó a la evacuación y cierre temporal del lugar para facilitar las tareas de los Bomberos. El incidente tuvo lugar en el ingreso por la avenida Brasil, donde se detectó un foco de incendio que ya ha sido extinguido.
En el operativo, que fue coordinado por Bomberos y el SAME, se trasladó a un hombre de 26 años al Hospital Penna debido a inhalación de humo, según informaron fuentes de la agencia Noticias Argentinas. Además, se desplegaron 10 móviles del SAME y autobombas para el control de la situación, lo que ocasionó desvíos en el tránsito a la altura de la calle Salta.
Una comerciante de la estación confirmó que la escalera mecánica implicada en el incidente no estaba en funcionamiento al momento del incendio. Trenes Argentinos emitió un comunicado en el que se detalla que a las 08:50 se reportó un principio de incendio en el subsuelo de la estación. Como resultado, uno de los accesos por la calle Brasil quedó clausurado.
El personal especializado de bomberos logró extinguir el fuego y se encuentra trabajando en la zona afectada. Las causas del incendio son objeto de investigación. Sin embargo, se destacó que el servicio de trenes no ha sufrido alteraciones y continúa operando según los cronogramas habituales.
En cuanto a la línea C de Subte, desde EMOVA informaron que también funciona sin inconvenientes, lo que permite que el transporte público en la zona siga funcionando con normalidad a pesar del incidente.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en la estación de Constitución?
Un incendio se desató en una escalera mecánica, lo que llevó a la evacuación y cierre de la estación.
¿Qué acciones se tomaron tras el incendio?
Se activaron Bomberos y SAME, quienes trabajaron para controlar la situación y atender a un herido.
¿Quién fue trasladado al hospital?
Un hombre de 26 años fue llevado al Hospital Penna por inhalación de humo.
¿El servicio de trenes se vio afectado?
No, el servicio de trenes sigue operando normalmente según sus cronogramas.
¿Cómo funciona el Subte tras el incendio?
La línea C de Subte continúa funcionando sin inconvenientes.
[Fuente: Noticias Argentinas]