Rally Mundial: Ford regresará al FIA WRC con un programa oficial completo a partir de 2028

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) recibió hoy con satisfacción el anuncio de Ford sobre su regreso a su Campeonato Mundial de Rally con un programa oficial de fábrica completo a partir de 2028, así como el desarrollo de un coche Rally1 totalmente nuevo bajo el reglamento técnico WRC27 de la FIA para 2029.

El regreso de Ford al campeonato supondrá su primer programa oficial completo en el FIA WRC desde 2012 y se produce en un momento clave para la evolución del certamen. Con la llegada de un nuevo reglamento técnico en 2027, una mayor inversión bajo la nueva propiedad y planes para ampliar la presencia del WRC en mercados estratégicos como el Reino Unido y Estados Unidos, el campeonato inicia una nueva etapa de crecimiento deportivo y comercial.

El modelo actual de Ford en Rally1 es el Puma del M-Sport, con el que corren Jon Armstrong y Josh McErlean

Este anuncio convierte a Ford en el cuarto fabricante que se compromete a desarrollar un coche bajo el nuevo reglamento técnico WRC27 de la FIA. Diseñado en torno a la seguridad, la asequibilidad, la flexibilidad y la accesibilidad, el reglamento reducirá los costes de competir al más alto nivel de los rallies, limitando el precio de un coche listo para competir —en especificación de asfalto— a 345.000 euros.

A partir de 2028, Ford Racing se involucrará directamente en su programa del WRC de la FIA junto a su socio histórico M-Sport, antes de introducir en 2029 un coche Rally1 totalmente nuevo, desarrollado bajo el reglamento técnico WRC27. Este compromiso refleja el creciente atractivo del Campeonato del Mundo de Rallies de la FIA para los fabricantes de automóviles a nivel mundial y refuerza el papel de los campeonatos mundiales de la FIA como auténticos laboratorios para el desarrollo, las pruebas y la demostración de tecnologías futuras.

El regreso de Ford al WRC forma parte también de su programa global de automovilismo en expansión. La marca del óvalo azul volvió al Campeonato del Mundo de Fórmula 1 de la FIA en 2026, compite en el Campeonato del Mundo de Rally-Raid de la FIA y se prepara para regresar a la categoría reina del Campeonato del Mundo de Resistencia de la FIA en 2027, tras haber puesto en marcha ya su programa LMGT3. Su programa en el WRC permitirá a Ford tener presencia en cuatro campeonatos mundiales de la FIA a partir de 2028.

El presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, declaró: «El anuncio de hoy representa otro momento significativo para el Campeonato Mundial de Rallyes de la FIA. Con un nuevo promotor ya en funciones, tres fabricantes comprometidos con el nuevo reglamento técnico y ahora la confirmación del regreso de Ford como equipo oficial de fábrica, existe un impulso real de cara a la próxima etapa del campeonato. Ford es uno de los grandes nombres del automovilismo y su compromiso con los Campeonatos Mundiales de la FIA sigue creciendo. El fabricante regresó a la Fórmula 1 este año, compite al más alto nivel en el Campeonato Mundial de Rally-Raid de la FIA, volverá a la categoría reina del Campeonato Mundial de Resistencia de la FIA en 2027 y, a partir de 2028, competirá de nuevo como equipo oficial en el WRC. Esto otorgará a Ford presencia en cuatro Campeonatos Mundiales de la FIA y demuestra la importancia que concede al automovilismo como plataforma global —y laboratorio— para su marca, sus productos y sus tecnologías".

Jim Baumbick, presidente de Ford Europa, afirmó: "Los rallyes son el escenario donde el carácter de Ford se enfrenta a su prueba más dura ...y donde generaciones de aficionados acuden para compartir la emoción de ver a un automóvil enfrentarse a lo imposible. Queremos que nuestra próxima generación de vehículos europeos conserve ese mismo espíritu audaz y sin complejos: vehículos ágiles, que inspiren confianza y ofrezcan una experiencia gratificante en las carreteras que la gente utiliza a diario".

Mark Rushbrook, director global de Ford Racing, declaró: "Al celebrar los 125 años de Ford Racing, nuestro legado de 50 años en el WRC destaca como uno de los motivos de mayor orgullo, dada su conexión directa con los automóviles divertidos y apasionantes que surgieron de esa trayectoria. Estamos deseando volver a competir en rallies a partir de 2028".

Eric Boullier, director ejecutivo de WRC Promoter, comentó: “La decisión de Ford de regresar al Campeonato Mundial de Rallies de la FIA como equipo oficial de fábrica es una noticia fantástica. La marca posee una historia extraordinaria en los rallies y ha formado parte de algunos de los momentos más memorables de este deporte. Y lo que es más importante: este compromiso renovado con el WRC, integrado en su amplio programa global de automovilismo, reafirma la relevancia que tienen los rallies para una de las principales marcas de automóviles del mundo. Resulta especialmente emocionante ver cómo el WRC respalda tanto sus ambiciones de competición como el desarrollo de futuros vehículos de calle. Nos complace dar la bienvenida de nuevo a Ford como equipo oficial de fábrica y esperamos con ilusión este nuevo capítulo conjunto".

Cadena 3 Motor, sobre un reporte e imágenes de FIA.com, Ford Racing y M-Sport.