“Un error simple con consecuencias grandes”: Colapinto se refirió a la polémica con Norris

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) se pronunció en la previa del Gran Premio de Baréin de Fórmula 1 sobre la controversia que generó su colisión con el británico y actual campeón del mundo, Lando Norris (McLaren): "Un error simple con consecuencias grandes".

La controversia surgió tras el choque en el Gran Premio de Azerbaiyán, donde Colapinto perdió el control en una frenada y terminó colisionando con su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, y con Norris, lo que llevó a que los tres pilotos abandonaran la competencia.

Posteriormente, Norris insinuó que el argentino no debería formar parte de la Fórmula 1 y sugirió que debería ser sancionado con una carrera. Sin embargo, en el transcurso de la semana, el británico se retractó y se disculpó por sus declaraciones.

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Acerca de esta situación, Colapinto expresó su pesar, afirmando que "fue un error simple con consecuencias grandes" y comentó sobre los dichos de Norris: "Me sorprendió un poco lo que dijo, se creó mucho 'hate'. Es una situación muy complicada con el mundo exterior y tenemos que mantener todo más para nosotros".

El argentino también destacó que "está todo bien entre nosotros, ya hablamos. Él enseguida se disculpó. Fue el calor del momento".

Colapinto no dudó en hacer una comparación al mencionar que el neerlandés Max Verstappen "fue muy comprensivo, siempre lo fue, cometió errores y lo entiende; es un campeón y entiende estas situaciones".

En cuanto a su desempeño en el fin de semana, Colapinto comenzará este viernes con las primeras dos prácticas libres a la 1:30 y a las 5 de la madrugada. El sábado se llevará a cabo la tercera sesión de entrenamientos y la clasificación, mientras que el domingo será el día de la carrera.