“Un error simple con consecuencias grandes”: Colapinto se refirió a la polémica con Norris
El piloto argentino quedó en el ojo de la tormenta luego del choque que provocó en el GP de Azerbaiyán.
FOTO: Colapinto palpitó el GP de Baréin.
El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) se pronunció en la previa del Gran Premio de Baréin de Fórmula 1 sobre la controversia que generó su colisión con el británico y actual campeón del mundo, Lando Norris (McLaren): "Un error simple con consecuencias grandes".
La controversia surgió tras el choque en el Gran Premio de Azerbaiyán, donde Colapinto perdió el control en una frenada y terminó colisionando con su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, y con Norris, lo que llevó a que los tres pilotos abandonaran la competencia.
Posteriormente, Norris insinuó que el argentino no debería formar parte de la Fórmula 1 y sugirió que debería ser sancionado con una carrera. Sin embargo, en el transcurso de la semana, el británico se retractó y se disculpó por sus declaraciones.
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El piloto argentino intentará mejorar su desempeño en el Gran Premio de Bahréin, que se correrá en Malasia, tras el incidente que lo dejó fuera de la carrera anterior.
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Acerca de esta situación, Colapinto expresó su pesar, afirmando que "fue un error simple con consecuencias grandes" y comentó sobre los dichos de Norris: "Me sorprendió un poco lo que dijo, se creó mucho 'hate'. Es una situación muy complicada con el mundo exterior y tenemos que mantener todo más para nosotros".
El argentino también destacó que "está todo bien entre nosotros, ya hablamos. Él enseguida se disculpó. Fue el calor del momento".
Colapinto no dudó en hacer una comparación al mencionar que el neerlandés Max Verstappen "fue muy comprensivo, siempre lo fue, cometió errores y lo entiende; es un campeón y entiende estas situaciones".
En cuanto a su desempeño en el fin de semana, Colapinto comenzará este viernes con las primeras dos prácticas libres a la 1:30 y a las 5 de la madrugada. El sábado se llevará a cabo la tercera sesión de entrenamientos y la clasificación, mientras que el domingo será el día de la carrera.Agencia NA
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Azerbaiyán?
Franco Colapinto chocó con Lando Norris y Pierre Gasly, provocando que los tres abandonaran la carrera.
¿Qué dijo Norris sobre Colapinto?
Norris sugirió que Colapinto no debería estar en la Fórmula 1 y pidió su sanción, pero luego se disculpó.
¿Cómo reaccionó Colapinto?
Colapinto lamentó el incidente y expresó que fue un error simple con grandes consecuencias.
¿Cuál es la relación actual entre los pilotos?
Colapinto afirmó que está todo bien entre él y Norris, quienes ya hablaron y se disculparon mutuamente.
¿Qué sigue para Colapinto?
Colapinto competirá en el GP de Baréin, con entrenamientos y clasificación programados para el fin de semana.
[Fuente: Noticias Argentinas]