Messi se convirtió en el nuevo dueño del Eldense de España

Lionel Messi se convirtió en el nuevo propietario del Club Deportivo Eldense, un equipo que compite en el ascenso de España. La noticia fue oficializada a través de un comunicado emitido por la entidad. La posibilidad de esta adquisición había estado en el aire durante varias semanas, y finalmente se concretó. Messi accedió a la propiedad de un club profesional europeo por primera vez en su carrera.

La llegada de Messi al Eldense se produce en un contexto de cambios significativos y una crisis deportiva dentro del club. Anteriormente, el Eldense había sido adquirido por un grupo inversor colombiano liderado por Juan Carlos Trujillo, quien compró la entidad a Pascual Pérez en octubre de 2025. En los meses previos a la compra de Messi, se había mencionado el interés del empresario argentino Ricardo Pini en adquirir el club por una suma cercana a los 12 millones de euros.

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En el ámbito deportivo, el Eldense enfrenta un presente complicado en la segunda división del fútbol español. Semanas antes de la llegada de Messi, la dirigencia decidió destituir a Claudio Barragán, convirtiéndose en el primer director técnico que dejó su cargo en esta temporada. El 16 de septiembre, el club presentó a Javi Calleja como nuevo entrenador, quien firmó un contrato para dirigir al equipo hasta 2028.

Hasta el momento de la compra, el Eldense había disputado siete partidos en la temporada, logrando una victoria, dos empates y cuatro derrotas. El equipo, ubicado en la provincia de Alicante, se encuentra en el decimoséptimo lugar de la tabla, con solo cinco puntos, y muy cerca de la zona de descenso.

El comunicado oficial del Club Deportivo Eldense anunció la adquisición de la entidad por parte de Messi, dando inicio a una nueva etapa en los más de cien años de historia del club. El astro argentino ya se había convertido hace un tiempo en el propietario mayoritario del Unió Esportiva Cornellà, un club de Cataluña, España.