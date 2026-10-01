Ferro se prepara para enfrentar a Deportivo Madryn en busca de la final por el ascenso
Ferro, líder de la Zona A con 61 puntos, tiene solo cinco partidos para asegurar su clasificación a la final por el ascenso a Primera. Este viernes se enfrenta a Deportivo Madryn en el estadio Arquitecto Ricardo Etcheverri.
FOTO: El plantel de Ferro Carril Oeste.
Buenos Aires, 1 de octubre (NA) -- Ferro se encuentra en la etapa decisiva de la Primera Nacional, liderando la Zona A con 61 puntos, seis por delante de su perseguidor Deportivo Morón (55 pts) y ocho sobre Godoy Cruz (53 pts).
El equipo de Caballito tiene solo cinco encuentros restantes en la fase regular para asegurar el primer puesto y clasificar a la gran final por el primer ascenso a la Primera División, que se jugará a partido único en un estadio neutral contra el vencedor de la Zona B, actualmente dominada por Tristán Suárez.
El primer gran desafío será este viernes 2 de octubre a las 19, cuando reciba a Deportivo Madryn en el estadio Arquitecto Ricardo Etcheverri. Este partido contará con el arbitraje de Nahuel Viñas y será transmitido en vivo a través de LPF Play.
Ferro llega a este encuentro en un excelente estado tras haber vencido 1-0 a Defensores de Belgrano como visitante, acumulando un récord de 18 victorias, 7 empates y 6 derrotas (36 goles a favor y 25 en contra).
Por su parte, el conjunto patagónico se sitúa en la cuarta posición con 50 puntos. Viene de empatar 0-0 ante Central Norte y buscará sumar puntos para consolidarse en la zona de Reducido, teniendo al delantero Luis Silba (11 goles) como su principal referencia ofensiva.
Después del choque contra Madryn, el calendario de Ferro continuará el domingo 11 de octubre a las 17, cuando visite a Central Norte en el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta por la fecha 33.
La culminación del campeonato incluirá dos partidos consecutivos como local contra Racing de Córdoba y Chaco For Ever, para luego cerrar la fase regular visitando a Acassuso, todos con fecha y horario por confirmar, frente a rivales que luchan en la parte baja de la tabla.
Así será la jornada 32 de la Primera Nacional:
Viernes 2 de octubre
- 19.00 Ferro Carril Oeste - Deportivo Madryn
Sábado 3 de octubre
- 15.00 Acassuso - Ciudad de Bolívar
- 15.00 San Miguel - Mitre (Santiago del Estero)
- 15.00 Colón - Estudiantes
- 15.00 Deportivo Morón - All Boys
- 15.00 Temperley - Gimnasia y Esgrima (Jujuy)
- 15.00 Tristán Suárez - Quilmes A.C.
Domingo 4 de octubre
- 15.00 Agropecuario Argentino - F.C. Midland
- 15.30 San Telmo - Almirante Brown
- 15.30 Chacarita Juniors - Patronato (Paraná)
- 17.00 Central Norte (Salta) - Racing (Córdoba) (estadio Padre E. Martearena)
- 17.00 Chaco For Ever - Defensores de Belgrano
- 17.00 San Martín (San Juan) - Almagro
- 17.00 Güemes (Santiago del Estero) - Colegiales
- 17.30 Atlético de Rafaela - Atlanta
- 18.00 Godoy Cruz (Mendoza) - Los Andes
- 18.30 San Martín (Tucumán) - Gimnasia y Tiro (Salta)
Lunes 5 de octubre
- 17.00 Nueva Chicago - Deportivo Maipú (Mendoza)
Agencia NA
Lectura rápida
¿Qué equipo lidera la Zona A?
Ferro es el líder indiscutido de la Zona A con 61 puntos.
¿Cuándo juega Ferro contra Deportivo Madryn?
El partido se disputará el viernes 2 de octubre a las 19.
¿Dónde se llevará a cabo el encuentro?
El partido se jugará en el estadio Arquitecto Ricardo Etcheverri.
¿Qué necesita Ferro para clasificar?
Ferro debe asegurar el primer puesto en los cinco partidos restantes para clasificar a la final por el ascenso.
¿Quién es el máximo goleador de Deportivo Madryn?
El delantero Luis Silba es la principal carta de gol del equipo, con 11 goles.
[Fuente: Noticias Argentinas]