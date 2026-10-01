Ferro se prepara para enfrentar a Deportivo Madryn en busca de la final por el ascenso

Buenos Aires, 1 de octubre (NA) -- Ferro se encuentra en la etapa decisiva de la Primera Nacional, liderando la Zona A con 61 puntos, seis por delante de su perseguidor Deportivo Morón (55 pts) y ocho sobre Godoy Cruz (53 pts).

El equipo de Caballito tiene solo cinco encuentros restantes en la fase regular para asegurar el primer puesto y clasificar a la gran final por el primer ascenso a la Primera División, que se jugará a partido único en un estadio neutral contra el vencedor de la Zona B, actualmente dominada por Tristán Suárez.

El primer gran desafío será este viernes 2 de octubre a las 19, cuando reciba a Deportivo Madryn en el estadio Arquitecto Ricardo Etcheverri. Este partido contará con el arbitraje de Nahuel Viñas y será transmitido en vivo a través de LPF Play.

Ferro llega a este encuentro en un excelente estado tras haber vencido 1-0 a Defensores de Belgrano como visitante, acumulando un récord de 18 victorias, 7 empates y 6 derrotas (36 goles a favor y 25 en contra).

Por su parte, el conjunto patagónico se sitúa en la cuarta posición con 50 puntos. Viene de empatar 0-0 ante Central Norte y buscará sumar puntos para consolidarse en la zona de Reducido, teniendo al delantero Luis Silba (11 goles) como su principal referencia ofensiva.

Después del choque contra Madryn, el calendario de Ferro continuará el domingo 11 de octubre a las 17, cuando visite a Central Norte en el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta por la fecha 33.

La culminación del campeonato incluirá dos partidos consecutivos como local contra Racing de Córdoba y Chaco For Ever, para luego cerrar la fase regular visitando a Acassuso, todos con fecha y horario por confirmar, frente a rivales que luchan en la parte baja de la tabla.

Así será la jornada 32 de la Primera Nacional:

Viernes 2 de octubre

19.00 Ferro Carril Oeste - Deportivo Madryn

Sábado 3 de octubre

15.00 Acassuso - Ciudad de Bolívar

15.00 San Miguel - Mitre (Santiago del Estero)

15.00 Colón - Estudiantes

15.00 Deportivo Morón - All Boys

15.00 Temperley - Gimnasia y Esgrima (Jujuy)

15.00 Tristán Suárez - Quilmes A.C.

Domingo 4 de octubre

15.00 Agropecuario Argentino - F.C. Midland

15.30 San Telmo - Almirante Brown

15.30 Chacarita Juniors - Patronato (Paraná)

17.00 Central Norte (Salta) - Racing (Córdoba) (estadio Padre E. Martearena)

17.00 Chaco For Ever - Defensores de Belgrano

17.00 San Martín (San Juan) - Almagro

17.00 Güemes (Santiago del Estero) - Colegiales

17.30 Atlético de Rafaela - Atlanta

18.00 Godoy Cruz (Mendoza) - Los Andes

18.30 San Martín (Tucumán) - Gimnasia y Tiro (Salta)

Lunes 5 de octubre

17.00 Nueva Chicago - Deportivo Maipú (Mendoza)

Agencia NA