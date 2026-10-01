Rosario avanza en la legalización de Uber y DiDi: “No podemos negar que esta realidad existe”

FOTO: El Ejecutivo enviará un proyecto para sumar las plataformas de movilidad a la normativa local.

El Ejecutivo municipal envió este jueves al Concejo de Rosario un proyecto para regular el funcionamiento de Uber, DiDi y otras plataformas tecnológicas de movilidad que actualmente operan por fuera del esquema previsto por la normativa local.

La iniciativa plantea modificar la ordenanza vigente e incorporar al sistema a las aplicaciones que conectan pasajeros con conductores particulares. El objetivo será establecer condiciones para los choferes y los vehículos y habilitar controles por parte del municipio.

La presidenta del Concejo Municipal, María Eugenia Schmuck, explicó que el proyecto es resultado de conversaciones entre el Ejecutivo, concejales y distintos actores vinculados al transporte.

“Estamos ante una realidad que ha superado cualquier deseo y cualquier posición ideológica”, afirmó Schmuck. En ese sentido, recordó que en 2018 ya había impulsado una propuesta para regular Uber, cuando la plataforma todavía no funcionaba en Rosario.

La discusión volvió a tomar impulso luego de que el propio Concejo solicitara al Ejecutivo revisar los proyectos existentes a partir de la nueva legislación nacional sobre trabajo mediante plataformas. La normativa actualmente vigente en Rosario, la Ordenanza 10.544, regula las aplicaciones utilizadas para el despacho de viajes de taxis y remises.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Los requisitos que deberán cumplir

Según detalló Schmuck, las empresas deberán incorporarse al registro municipal y cumplir con las condiciones que establezca la ordenanza. Entre los requisitos previstos para los conductores aparecen licencia de conducir profesional, seguro específico para este tipo de actividad y controles sobre las condiciones de los vehículos.

“Queremos que todo vecino de la ciudad de Rosario que contrate un servicio de movilidad por aplicación esté seguro, esté controlado por el Estado, que sepa que esa persona está habilitada para hacerlo y que ese auto está en condiciones para transportar”, señaló.

La regulación actual ya contempla un registro público para las plataformas que trabajan con taxis y remises habilitados y fija obligaciones para las empresas que prestan esos servicios. Schmuck sostuvo que el cambio de escenario obliga a actualizar esa normativa. “La realidad superó también las posibilidades de oponerse a algo que los vecinos han elegido”, expresó.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Cambios en las tarifas de taxis y remises

El proyecto también prevé modificaciones para los servicios tradicionales cuando los viajes sean contratados mediante una aplicación. La propuesta apunta a flexibilizar la tarifa de taxis y remises en los viajes solicitados por plataformas, con un precio mínimo equivalente al valor de un boleto de colectivo y sin un tope máximo. “No puede salir menos que un pasaje de colectivo. Entonces hay un mínimo pero no hay un máximo”, explicó Schmuck.

Para los taxis tomados directamente en la calle, en cambio, continuará vigente el sistema actual: el Concejo seguirá determinando tanto la bajada de bandera como el valor de las fichas.

La presidenta del cuerpo señaló además que hubo conversaciones previas con representantes del sector de taxis y admitió que existen distintos niveles de acuerdo con la propuesta. “Los vecinos eligen el transporte más barato. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Negar que la realidad existe? ¿Tapar el sol con la mano? No”, sostuvo.

Y concluyó: “Legalizar implica que como Estado podemos controlar tanto a los choferes como a los autos”.