Uber y otras apps de viajes vuelven al debate en Rosario: el Ejecutivo deberá fijar postura

La regulación de las aplicaciones de transporte volvió a la agenda del Concejo Municipal de Rosario. El cuerpo aprobó enviar al Departamento Ejecutivo los distintos proyectos que están en estudio para que analice las propuestas y defina una postura oficial.

El pedido fue impulsado desde Labor Parlamentaria y alcanza a 14 expedientes relacionados con las denominadas plataformas electrónicas de despacho de viajes de pasajeros. Entre ellas se encuentran Uber y otras aplicaciones que ofrecen servicios de transporte.

El municipio deberá evaluar las iniciativas a través de las áreas correspondientes y tener en cuenta el nuevo marco establecido por la Ley Nacional 27.802, denominada Ley de Modernización Laboral.

La intención del Concejo es contar con la posición del Ejecutivo antes de avanzar con alguno de los proyectos que permanecen en análisis. La respuesta municipal será uno de los elementos que los concejales tendrán en cuenta para retomar la discusión.

La votación no significa que las aplicaciones hayan sido autorizadas, prohibidas o reglamentadas. Tampoco modifica, por ahora, las condiciones en las que funcionan los taxis, remises o vehículos vinculados con plataformas digitales.

Se trata de una instancia previa dentro de una discusión que lleva varios años en Rosario y que incluye el funcionamiento de las aplicaciones, las condiciones que deberían cumplir sus conductores y la relación de estos servicios con el sistema tradicional de transporte.