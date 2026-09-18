Miley Cyrus recuerda a Dolly Parton: la última conversación y su legado en su vida

Buenos Aires, 18 septiembre (NA) -- A tres semanas del fallecimiento de la reina del country Dolly Parton, su ahijada, la superestrella Miley Cyrus, compartió detalles sobre la última conversación que tuvieron y el impacto que tuvo Parton en su vida.

De acuerdo a lo informado por la Agencia Noticias Argentinas, la emblemática intérprete de Jolene falleció el 25 de agosto tras una breve lucha contra el cáncer, a los 80 años.

En una entrevista con el presentador Zane Lowe para Apple Music, Cyrus reflexionó sobre el fuerte vínculo que las unió y los consejos que recibió de su madrina a lo largo de su carrera. La cantante expresó su asombro por el hecho de que Parton "siempre tuviera razón" en cada situación.

"Dolly ha sido la primera persona a la que he enviado un vinilo cada vez que he sacado uno, desde que empecé a grabarlos, y esta vez también le voy a enviar uno, como siempre hago", recordó con afecto sobre la relación que mantenía con Parton.

La pérdida de su madrina se produjo poco antes del lanzamiento de "Bass Persuades", el más reciente trabajo discográfico de Cyrus, en el que Parton había expresado su deseo de participar, aunque la artista decidió no hacerlo, consciente de la delicada salud de su madrina.

"Estoy intentando mantenerme entera, pero la última vez que hablamos —que, de hecho, sería la última vez que hablaríamos— fue precisamente para contarle cosas sobre este disco. Porque, aunque somos muy diferentes, eso es lo que nos hacía tan perfectas la una para la otra. Ella lo sabía y yo también lo sé", confesó.

"A Dolly se la conoce por lo superficial: el pelo, el maquillaje, el espectáculo, toda esa imagen, pero hay una parte de ella que creo que es la que atrae a todo el mundo: lo real y auténtica que es", añadió Miley.

La artista recordó cómo su madrina la ayudó a lidiar con el personaje de Hannah Montana, que era una parte integral de su vida. "Creo que una forma de entender que puedes tener un personaje y seguir siendo tú misma es porque yo tenía a Dolly. A veces llamo drag a lo que hago, porque la manera en que me presento es la de alguien que es completamente diferente de la persona que alimenta a la tortuga todas las mañanas", explicó.

En este contexto, Cyrus mencionó una de las enseñanzas más valiosas que le dejó Parton: "Una de las cosas de las que hablamos fue que en mis actuaciones siempre lloro. No puedo evitarlo. En End of the World empiezo a llorar, y ella me vio en Letterman y me dijo: ¿Por qué estás llorando?. Porque esa canción trata sobre el fin del mundo y sobre que nunca volveré a ver a mi madre".

Las palabras de Dolly resonaron en su corazón: "Me dijo: 'La música es evasión. Deja que ellos lloren. Tú tienes que seguir adelante. Y yo le decía: 'Ya lo sé, pero esta soy yo, y ella me quería precisamente por eso".

Asimismo, destacó que Parton era "probablemente la única persona en el mundo capaz de cantar I Will Always Love You sin echarse a llorar".

"Yo no puedo. Lloré cantando I Will Always Love You con ella, pero creo que en ese momento sabía que la razón por la que estaba llorando es la misma por la que lloro ahora: porque muchas de las personas que me dan estabilidad y que tengo en mi vida pertenecen a generaciones anteriores a la mía. Y ellos han construido, ladrillo a ladrillo, el camino que yo recorro ahora", concluyó.

Uno de los grandes consejos que Miley atesora es el del poder de empoderarse sobre el escenario. "Voy a Nashville y voy a ver a Dolly (...) Y ella me explica por qué tengo que hacer los Grammy. Y yo le digo: 'No puedo. ¿Sabes lo que ha pasado? Siento que todavía estoy en esta etapa de descanso y recuperación. Y ella me dice: 'Péinate con mucho volumen, ponte un vestido que te encante y, durante ese momento, vas a olvidarte de todo y vas a meterte en tu Hannah Montana, en tu Dolly Parton. Como que tienes esa parte dentro de ti. Tienes esa otra cosa. Es lo que utiliza el ejército, es lo que utilizan los mejores atletas'.

Agencia NA