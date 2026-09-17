Valdés y Torres, ambivalentes sobre la proyección política: "Hay coincidencias"

La visita a Rosario de los gobernadores Juan Pablo Valdés, de Corrientes, e Ignacio Torres, de Chubut, sumado al cordobés Martín Llaryora, junto al santafesino Maximiliano Pullaro volvió a dejar este jueves una escena política compartida entre mandatarios de distintos distritos, en medio de las conversaciones sobre los próximos movimientos electorales y la conformación de espacios provinciales.

Los cuatro recorrieron instalaciones de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y compartieron actividades con otros dirigentes. Pero, más allá de la agenda deportiva, las declaraciones a Cadena 3 introdujeron una definición sobre el escenario nacional y sobre la posibilidad de que gobernadores con miradas coincidentes trabajen en conjunto.

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Valdés planteó que el desafío es construir “un proyecto que claramente piense la gente en un país federal” y que permita consolidar el crecimiento económico. En ese marco, sostuvo que los gobernadores que compartan esas ideas podrían confluir en un mismo espacio de trabajo.

“Quien represente mejor estas ideas seguramente nos va a tener trabajando a los correntinos y a los diferentes gobernadores que pensamos igual en una Argentina más próspera y con un crecimiento consolidado”, afirmó.

La referencia tomó mayor dimensión cuando fue consultado por los acuerdos que distintas fuerzas provinciales vienen alcanzando en el Congreso y por las discusiones alrededor del calendario electoral del próximo año.

Valdés evitó hablar de un “pacto de no agresión” con el Gobierno nacional y prefirió definir la relación en términos de coincidencias puntuales.

“Hay puntos de coincidencia y miradas que convergen en un horizonte de un país distinto”, señaló. A la vez, marcó que esos acuerdos no implican un acompañamiento general a las iniciativas del Ejecutivo.

“Cuando uno empieza a encontrar algunos puntos de equilibrio, acompaña algunos proyectos y hay otros proyectos que nosotros, por nuestros ideales y por los partidos que representamos, no compartimos y en esos proyectos no nos van a encontrar”, sostuvo.

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La definición expone una lógica de acuerdos selectivos: acompañamiento en determinadas iniciativas y autonomía frente a aquellas que los gobiernos provinciales consideren incompatibles con sus posiciones.

La referencia al federalismo y a la posibilidad de que distintos gobernadores trabajen sobre ideas comunes se produjo justamente durante una nueva aparición conjunta de mandatarios que vienen compartiendo encuentros y agendas en distintos ámbitos.

Torres, en cambio, buscó despegar la visita de una lectura estrictamente electoral. Consultado específicamente sobre qué implicaba la reunión de cuatro gobernadores y si podía interpretarse como un gesto hacia el año próximo, rechazó esa interpretación.

“No es un año electoral”, respondió, y consideró que existe “mucha ansiedad” alrededor de las cuestiones electorales.

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El gobernador de Chubut sostuvo que los mandatarios mantienen desde hace tiempo vínculos de trabajo en cuestiones productivas y de gestión, y ubicó la visita a Rosario dentro de esa dinámica.

“Somos gobernadores que trabajamos juntos hace mucho tiempo”, afirmó.

Informe de Agustín Dadamio.