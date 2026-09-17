Marcelo Gallardo asume como DT de Ecuador y promete un salto de calidad al fútbol nacional
El ex técnico de River, Marcelo Gallardo, fue presentado como director técnico de la selección ecuatoriana, donde destacó la importancia de dar un salto de calidad al fútbol del país.
FOTO: Gallardo y su cuerpo técnico asumirán en Ecuador
Buenos Aires, 17 septiembre (NA) - Marcelo Gallardo fue presentado oficialmente como el nuevo director técnico de la Selección de Ecuador. En su primera conferencia de prensa, afirmó: "Si todos traccionamos en el mismo sentido, va a ser más fácil lograr esa convicción que se necesita para dar el salto de calidad que creo yo todo el pueblo de Ecuador está esperando".
El ex entrenador de River Plate firmó un contrato que lo vincula con la selección hasta 2030. Durante su llegada al país sudamericano, estuvo acompañado por Francisco Egas, presidente de la Confederación Ecuatoriana de Fútbol, con quien compartió sus sensaciones sobre este nuevo desafío profesional.
"Es un desafío de vida y así lo quiero expresar. Tener esta oportunidad, este desafío no solamente deportivo sino también humano, me pone en una situación diferente a lo que venía acostumbrado", expresó el "Muñeco" ante los medios.
Además, el técnico argentino destacó: "La idea es venir a conocer una nueva cultura, conocer nueva gente, conocer un nuevo pueblo; y tratar de que esa gente que me va a conocer y yo voy a conocer, nos carguemos juntos de ilusión".
Respecto a los objetivos para el equipo de "La Tri", Gallardo mencionó: "Vamos a intentar que en esta nueva etapa, más allá de lo que se viene observando de la Selección ecuatoriana y su gran calidad de futbolistas, ir potenciándola y sostener lo bueno que se viene haciendo".
En esta línea, el entrenador, quien ha cosechado múltiples títulos con River Plate, añadió: "Nosotros queremos un equipo que no solamente nos represente a nosotros sino a todo el pueblo ecuatoriano".
Sobre su estilo de juego, el "Muñeco" fue enfático: "Si no hay idea no hay nada. Si no hay estilo, no hay nada, en mi pensamiento". Sin embargo, también subrayó: "Yo creo que hay mucho talento para seguir acompañando, para seguir potenciando y las características de los futbolistas hoy indican que están con esa necesidad de ir un escalón más arriba".
Un detalle relevante es que Matías Biscay, su mano derecha en River Plate, no formará parte de su cuerpo técnico por el momento. Gallardo comentó: "Matías Biscay no solamente es un hermano mío de la vida, un compañero de trabajo; sino que ha sido una de las personas que ha iniciado, allá en 2011 con Nacional de Montevideo, mi primera experiencia de entrenador".
Asimismo, explicó: "Hoy no está por una cuestión netamente personal, con chances de que se pueda sumar más adelante. Hay que respetar una cuestión personal".
Finalmente, en cuanto a las expectativas para su equipo, Gallardo fue claro: "Mostrar un equipo que identifique al pueblo ecuatoriano y que también me represente a mí. Un equipo que intente ir al frente, que se destaque por una convicción, por un espíritu que no solamente se logra con talento sino también con exigencia, disciplina y trabajo".
Lectura rápida
¿Quién es el nuevo DT de Ecuador?
Marcelo Gallardo ha sido nombrado como el nuevo director técnico de la selección ecuatoriana.
¿Qué dijo Gallardo sobre sus objetivos?
Gallardo mencionó que busca dar un salto de calidad y potenciar el talento del equipo.
¿Qué duración tiene su contrato?
El contrato de Gallardo con la selección ecuatoriana es hasta el año 2030.
¿Quién no formará parte de su cuerpo técnico?
Matías Biscay, su asistente en River, no estará en el cuerpo técnico por motivos personales.
¿Qué estilo de juego pretende implementar?
Gallardo enfatiza la importancia de tener una idea y un estilo claros en el juego de su equipo.
[Fuente: Noticias Argentinas]