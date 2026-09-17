La atleta de Hyrox que sufrió incontinencia en plena competencia se disculpa públicamente

Buenos Aires, 17 septiembre (NA) -- La atleta de Hyrox australiana Joanna Wietrzyk emitió un comunicado tras sufrir un episodio de incontinencia durante una competencia, un hecho que se viralizó a nivel mundial. En su mensaje, Wietrzyk expresó su pesar y se disculpó sinceramente por lo sucedido.

En un extenso mensaje en sus redes sociales, ofreció sus "más sinceras disculpas" al pueblo de China, a sus compañeros competidores, así como a los espectadores y a los organizadores de Hyrox por el incidente ocurrido durante la carrera en Beijing.

Al recordar el día del evento, la atleta comentó: "Me sentía en plena forma y con buena salud al inicio de la carrera; no había motivo alguno para esperar enfermar". Sin embargo, tras reflexionar, admitió: "Ahora, al mirar atrás, lamento no haber abandonado la pista. Reconozco que debería haber tomado una decisión diferente. Asumo la responsabilidad de haber continuado y siento profundamente las molestias y los inconvenientes que esto causó".

Además, destacó: "Estoy aprendiendo de esta experiencia y me quedo con sus enseñanzas; entre ellas, recordar que la vida es más que competir y saber cuándo es el momento adecuado para retirarse".

Wietrzyk decidió retirarse de la carrera de manera retroactiva y renunciar a los puntos obtenidos. La atleta también anunció que se tomará un tiempo "para reflexionar y cuidar de mí y de mi familia, lejos del ruido mediático".

La atleta se volvió viral en redes sociales en los últimos días tras el incidente, que la llevó a continuar corriendo a pesar de tener restos de materia fecal en su cuerpo.