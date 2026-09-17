La atleta de Hyrox que sufrió incontinencia en plena competencia se disculpa públicamente
La australiana Joanna Wietrzyk quedó en el centro de la atención tras un incidente en una competencia. Emitió un comunicado de disculpas y reflexionó sobre su decisión de continuar corriendo.
FOTO: La atleta australiana tuvo un grave problema de incontinencia.
Buenos Aires, 17 septiembre (NA) -- La atleta de Hyrox australiana Joanna Wietrzyk emitió un comunicado tras sufrir un episodio de incontinencia durante una competencia, un hecho que se viralizó a nivel mundial. En su mensaje, Wietrzyk expresó su pesar y se disculpó sinceramente por lo sucedido.
En un extenso mensaje en sus redes sociales, ofreció sus "más sinceras disculpas" al pueblo de China, a sus compañeros competidores, así como a los espectadores y a los organizadores de Hyrox por el incidente ocurrido durante la carrera en Beijing.
Al recordar el día del evento, la atleta comentó: "Me sentía en plena forma y con buena salud al inicio de la carrera; no había motivo alguno para esperar enfermar". Sin embargo, tras reflexionar, admitió: "Ahora, al mirar atrás, lamento no haber abandonado la pista. Reconozco que debería haber tomado una decisión diferente. Asumo la responsabilidad de haber continuado y siento profundamente las molestias y los inconvenientes que esto causó".
Además, destacó: "Estoy aprendiendo de esta experiencia y me quedo con sus enseñanzas; entre ellas, recordar que la vida es más que competir y saber cuándo es el momento adecuado para retirarse".
Wietrzyk decidió retirarse de la carrera de manera retroactiva y renunciar a los puntos obtenidos. La atleta también anunció que se tomará un tiempo "para reflexionar y cuidar de mí y de mi familia, lejos del ruido mediático".
La atleta se volvió viral en redes sociales en los últimos días tras el incidente, que la llevó a continuar corriendo a pesar de tener restos de materia fecal en su cuerpo.Agencia NA
[Fuente: Noticias Argentinas]