El Senado sesiona para aprobar la Ley de Inocencia Fiscal y modificar la ley de Biocombustibles

FOTO: Sesión para aprobar la Ley de Inocencia Fiscal y modificar la ley de Biocombustibles. (NA)

El Senado inició este jueves una sesión en la que el oficialismo buscará convertir en ley el proyecto de Inocencia Fiscal II y darle media sanción a la reforma del régimen de biocombustibles.

La sesión comenzó a las 11.23 con el quórum estricto de 37 senadores, aportados por La Libertad Avanza, la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO y bloques provinciales.

Luego de una ronda de cuestiones de privilegio, la Cámara alta avanzará con el tratamiento de los pliegos judiciales de Juan Pedro Galván Greenway, Alejandro Javier Catania y Juan Manuel Mejuto. También está prevista la discusión sobre la transferencia de competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires.

El oficialismo debió postergar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central por pedido de los bloques dialoguistas, cuyo respaldo resultó decisivo para reunir el número necesario y abrir el debate.

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• Qué propone la Inocencia Fiscal II

La iniciativa obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados a fines de agosto, con 139 votos afirmativos y 110 negativos. El Gobierno sostiene que apunta a facilitar el uso de los denominados "dólares del colchón" y ampliar la incorporación de contribuyentes al régimen simplificado del Impuesto a las Ganancias.

El texto elimina los límites de ingresos anuales y patrimonio para ingresar al esquema. El régimen anterior fijaba topes de $1.000 millones de ingresos por año y de $10.000 millones de patrimonio.

Además, establece una reducción del 25% en las multas para personas humanas y pequeñas y medianas empresas que adhieran al sistema.

Otro de los cambios flexibiliza el concepto de "discrepancia significativa". Esta se configurará cuando la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) detecte un aumento del impuesto determinado o una disminución de los quebrantos impositivos de al menos el 15%, con un piso de $5 millones.

El proyecto excluye de manera total a los funcionarios públicos de los beneficios y presunciones del régimen. La restricción alcanza tanto a quienes estén en funciones como a quienes hayan ocupado cargos durante los cinco años anteriores a la adhesión.

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• Los cambios en biocombustibles

El Senado también debatirá una reforma de la Ley de Biocombustibles, impulsada a partir de reclamos de las cámaras azucareras y aceiteras. El proyecto elimina los cupos discrecionales y los reemplaza por licitaciones públicas, con el objetivo de dar mayor transparencia y competencia al sector.

La propuesta eleva del 12% al 15% el corte obligatorio de bioetanol en las naftas. En el caso del biodiésel, prevé fijar inicialmente una mezcla del 7,5% en el gasoil y llevarla al 10% un año después de la sanción de la ley.

La Secretaría de Energía, como autoridad de aplicación, podrá modificar excepcionalmente esos porcentajes mediante una resolución fundada cuando existan problemas de abastecimiento, razones técnicas o inconvenientes de calidad.

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