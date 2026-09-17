Agenda de eventos paralelos para TechCrunch Disrupt 2026: NMI, Backblaze y más

TechCrunch Disrupt 2026 se prepara para ser un evento destacado en el calendario de la comunidad tecnológica, programado para realizarse del 13 al 15 de octubre en el Moscone West de San Francisco. Sin embargo, la conversación y la actividad no se detendrán al cerrar las puertas del Expo Hall. Un variado programa de eventos paralelos promete mantener el dinamismo y la interacción entre fundadores, inversores y entusiastas de la tecnología.

Los eventos paralelos incluirán paneles, talleres, oportunidades de networking y fiestas, todos diseñados para fomentar conexiones significativas y discusiones relevantes en el ámbito tecnológico. La agenda de estos eventos está en constante crecimiento, con nuevas actividades que se añaden a medida que se acerca la fecha del Disrupt.

Entre los eventos destacados se encuentran:

Eventos paralelos destacados

1. Serve, Swipe, & Settle: Mixer para líderes SaaS

Fecha: 12 de octubre | Hora: 5:00 p.m. – 7:00 p.m. PT

Un encuentro para fundadores SaaS y líderes técnicos en SPIN San Francisco, donde se discutirán estrategias para monetizar pagos integrados, todo en un ambiente distendido con comida y bebida.

2. The Afterburn: Edición TechCrunch Disrupt

Fecha: 14 de octubre | Hora: 6:00 p.m. – 8:00 p.m. PT

Un mixer para relajarse después de un día de presentaciones, donde fundadores, inversores y miembros de la comunidad tecnológica podrán disfrutar de cócteles y conversaciones sin agenda.

3. Ecosystem Mixer

Fecha: 14 de octubre | Hora: 5:30 p.m. – 8:30 p.m. PT

Un evento de networking con PeakXV, abierto a fundadores y operadores para conectar y explorar nuevas oportunidades.

La programación se actualizará continuamente, por lo que se recomienda revisar la agenda cronológica regularmente para conocer los nuevos eventos que se vayan añadiendo.

¿Cómo asistir?

Para participar en los eventos paralelos, es importante tener en cuenta que cada evento puede tener requisitos específicos de registro. La mayoría de los eventos son de acceso público, aunque algunos pueden requerir una confirmación anticipada. Se sugiere registrarse lo antes posible para asegurar un lugar.

TechCrunch Disrupt 2026 no solo será un lugar para aprender y conectar, sino también para disfrutar de la vibrante comunidad tecnológica que se reúne en torno a este evento anual. Para más información sobre el evento principal y los eventos paralelos, se puede visitar el sitio oficial de TechCrunch.