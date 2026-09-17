Carlos Simes, el mecánico cordobés que adaptó más de 400 autos para personas con discapacidad

FOTO: La historia del mecánico cordobés que adaptó más de 400 autos para personas con discapacidad.

Hace casi 50 años, un accidente que dejó a un amigo sin movilidad en las piernas cambió para siempre la vida de Carlos Simes. El mecánico, que vive en Tanti, decidió adaptar el auto de su amigo para que pudiera volver a conducir. Desde entonces, hizo lo mismo con casi 400 vehículos y convirtió esa tarea en una especialidad.

“Yo te voy a hacer que manejes”, le dijo entonces a su amigo, que tenía una Renault 4. Simes diseñó un sistema artesanal con servos y, con el paso del tiempo, fue perfeccionando sus mecanismos hasta desarrollar un método personalizado para cada vehículo y cada persona.

A sus 84 años, continúa trabajando exclusivamente en la adaptación de autos para personas con discapacidad. Su experiencia también incluye años de trabajo para concesionarias de Toyota, Peugeot y Mercedes-Benz, además de una trayectoria en el automovilismo, donde compitió con un Fiat 600 y un arenero y obtuvo distintos campeonatos y subcampeonatos.

Una adaptación para cada persona

Simes explica que no existen dos trabajos iguales. Las características del automóvil y, principalmente, las posibilidades de movimiento de cada conductor determinan qué sistema debe instalar.

En los vehículos para personas con dificultades para mover las piernas, puede colocar mecanismos que permiten frenar y acelerar con las manos. En algunos casos, incluso diseñó soluciones para personas que pueden mover las manos pero no los dedos.

“Yo tengo hecho autos con chicos que mueven las manos y no mueven los dedos”, contó. Para esos casos, desarrolló una especie de U giratoria que permite manejar utilizando la muñeca.

Los sistemas también pueden incorporar los comandos para la caja de cambios y otras modificaciones. Una de las particularidades es que el vehículo puede seguir siendo utilizado de manera convencional: una persona con discapacidad puede conducirlo con las manos y otra puede hacerlo con los pies sin necesidad de modificar nuevamente el auto.

Su trabajo tampoco se limita a los vehículos con motores tradicionales. Ya adaptó autos eléctricos, entre ellos un Toyota Camry, un Mercedes-Benz y dos vehículos de la marca BYD, y tiene previsto realizar nuevas modificaciones sobre otros modelos.

El momento en que vuelven a manejar

Más allá de la parte técnica, Simes guarda especialmente los momentos en los que entrega un auto terminado. Tiene una rutina que repite con cada cliente: sale del taller conduciendo, explica el funcionamiento y luego deja que la persona tome el volante.

“Los siento en el asiento, los cambiamos, y salen manejando. Y de bien que están, paran y se largan a llorar”, relató.

Para el mecánico, ese instante representa algo mucho más profundo que aprender a utilizar un mecanismo. Es la recuperación de una posibilidad que muchas personas habían dado por perdida.

“Es la emoción de liberarse que tiene la gente”, explicó. Y reconoció que esas escenas también lo conmueven: “A mí me pone también un poco sentimental”.

“No hay imposibles”

Después de cinco décadas de trabajo, Simes sostiene una idea que resume su manera de enfrentar cada caso: buscar una solución en lugar de asumir que algo no puede hacerse.

“¿Qué pensás cuando alguien dice ‘no se puede’?”, le preguntaron. Su respuesta fue contundente: “Que no probó”.

Esa filosofía lo llevó incluso a instalar rampas que permiten transportar a una persona en silla de ruedas dentro del vehículo. Las rampas son fabricadas por una metalúrgica de Rosario y Simes se ocupa de incorporarlas al automóvil.

Aunque actualmente trabaja solo, también busca transmitir sus conocimientos para que el oficio continúe. Uno de sus sobrinos lo ayudó durante años y otro joven ya comenzó a aprender el trabajo.

“Es cuestión de tener ganas y hacer cosas”, sostuvo Simes al explicar por qué cree que es posible construir una Argentina con mayores oportunidades de inclusión.

A los 84 años, sigue haciendo lo mismo que comenzó cuando era poco más que un joven: buscarle la vuelta a un problema para que otra persona pueda volver a ponerse al volante.

Entrevista de La Argentina Posible.