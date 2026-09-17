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Estudiantes de La Plata enfrenta la posibilidad de jugar semifinales de Libertadores en otro estadio

El estadio UNO corre riesgo de no ser habilitado por Conmebol. La dirigencia busca alternativas para mantener la localía.

17/09/2026 | 14:41Redacción Cadena 3

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Estadio UNO, la casa de Estudiantes de La Plata.

FOTO: Estadio UNO, la casa de Estudiantes de La Plata.

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Buenos Aires, 17 de septiembre -- Estudiantes de La Plata ha alcanzado las semifinales de la Copa Libertadores tras vencer a Corinthians en Brasil. Sin embargo, la directiva del club se enfrenta a desafíos significativos relacionados con el plantel y la infraestructura del estadio.

Para el partido de ida de las semifinales, donde se medirá ante el ganador de la serie entre Flamengo e Independiente del Valle, el entrenador Alexander Medina no podrá contar con los defensores Tomás Palacios y Leandro González Pírez debido a suspensiones. Además, el delantero Joaquín Correa podría estar fuera de juego tras sufrir una lesión que podría ser un desgarro en el isquiotibial izquierdo. Ante esta situación, la comisión directiva evalúa la incorporación de un defensor central de calidad, siendo Marcos Rojo uno de los nombres en consideración, aunque su llegada requeriría sanar su relación con los hinchas tras su paso por Boca Juniors.

En lo que respecta a la sede del partido, el estadio UNO enfrenta el riesgo de no ser habilitado por Conmebol. La normativa del torneo establece que se deben ceder 4.000 localidades a la hinchada visitante, lo que complica la capacidad del recinto que, a pesar de tener aforo para 32.000 espectadores, no podría cumplir con este requerimiento.

El presidente Juan Sebastián Verón ha iniciado conversaciones con la entidad sudamericana para asegurar que el equipo pueda jugar en La Plata, aunque esta gestión dependerá de la aprobación del club rival. La opción de utilizar el Estadio Único Diego Armando Maradona ha sido completamente descartada debido a trabajos de renovación y la realización de tres conciertos programados para finales de octubre. Si no se logra una excepción para utilizar el estadio UNO, se están considerando otras sedes, como la Fortaleza de Lanús o el Cilindro de Avellaneda.

Lectura rápida

¿Qué equipo alcanzó las semifinales de la Copa Libertadores?
Estudiantes de La Plata logró clasificar a las semifinales del torneo.

¿Quién es el entrenador del equipo?
El entrenador de Estudiantes de La Plata es Alexander Medina.

¿Qué problemas enfrenta el club?
El club tiene problemas de bajas por lesiones y suspensiones, además de la posible inhabilitación de su estadio.

¿Qué alternativas se manejan para el estadio?
Si no se habilita el estadio UNO, se están considerando el Cilindro de Avellaneda y la Fortaleza de Lanús.

¿Quién está gestionando la localía?
El presidente del club, Juan Sebastián Verón, está a cargo de las negociaciones con Conmebol.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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