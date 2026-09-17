Estudiantes de La Plata enfrenta la posibilidad de jugar semifinales de Libertadores en otro estadio

Buenos Aires, 17 de septiembre -- Estudiantes de La Plata ha alcanzado las semifinales de la Copa Libertadores tras vencer a Corinthians en Brasil. Sin embargo, la directiva del club se enfrenta a desafíos significativos relacionados con el plantel y la infraestructura del estadio.

Para el partido de ida de las semifinales, donde se medirá ante el ganador de la serie entre Flamengo e Independiente del Valle, el entrenador Alexander Medina no podrá contar con los defensores Tomás Palacios y Leandro González Pírez debido a suspensiones. Además, el delantero Joaquín Correa podría estar fuera de juego tras sufrir una lesión que podría ser un desgarro en el isquiotibial izquierdo. Ante esta situación, la comisión directiva evalúa la incorporación de un defensor central de calidad, siendo Marcos Rojo uno de los nombres en consideración, aunque su llegada requeriría sanar su relación con los hinchas tras su paso por Boca Juniors.

En lo que respecta a la sede del partido, el estadio UNO enfrenta el riesgo de no ser habilitado por Conmebol. La normativa del torneo establece que se deben ceder 4.000 localidades a la hinchada visitante, lo que complica la capacidad del recinto que, a pesar de tener aforo para 32.000 espectadores, no podría cumplir con este requerimiento.

El presidente Juan Sebastián Verón ha iniciado conversaciones con la entidad sudamericana para asegurar que el equipo pueda jugar en La Plata, aunque esta gestión dependerá de la aprobación del club rival. La opción de utilizar el Estadio Único Diego Armando Maradona ha sido completamente descartada debido a trabajos de renovación y la realización de tres conciertos programados para finales de octubre. Si no se logra una excepción para utilizar el estadio UNO, se están considerando otras sedes, como la Fortaleza de Lanús o el Cilindro de Avellaneda.