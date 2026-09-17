Récord de público en los Juegos Suramericanos: ya convocaron a 1,8 millones

Del total informado, unas 815.000 personas descargaron códigos QR para ingresar a los predios o reservar lugares en las competencias. La estimación también incluye contingentes escolares y público que ingresó sin registro en momentos de alta concurrencia, cuando se habilitó el acceso para evitar restricciones de aforo.

La organización informó además que este jueves, alrededor de las 8, ya se habían registrado 11.000 entradas para las actividades previstas durante la jornada.

La ceremonia inaugural, realizada el sábado en Rosario, había concentrado unas 250.000 personas, de acuerdo con la información oficial. A esa concurrencia se sumaron unas 500.000 visualizaciones a través de plataformas de streaming. La cifra no contempla a quienes siguieron la ceremonia por televisión.

En paralelo a las competencias, los Fan Fest continúan este jueves con actividades gratuitas en las tres ciudades sede. En Rosario está prevista la presentación de Santiago Motorizado; en Santa Fe, la de Cabezones; mientras que en Rafaela actuarán Los Pericos y Los Tipitos. La programación incluye además bandas, DJs, propuestas culturales, radio, streaming y actividades recreativas.

Los predios cuentan también con sectores gastronómicos, zonas de descanso, juegos vinculados con las disciplinas deportivas y pantallas para seguir las competencias en vivo.

La organización sostiene que la convocatoria está generando un movimiento turístico y comercial significativo en las ciudades sede. Sin embargo, la gacetilla no aporta datos concretos sobre cantidad de turistas, ocupación hotelera, consumo, empleo o impacto económico que permitan dimensionar ese efecto.

El gobernador Maximiliano Pullaro atribuyó la concurrencia a una respuesta que, según expresó, superó las expectativas oficiales. En declaraciones periodísticas, recordó las condiciones económicas y de seguridad que atravesaba la provincia cuando se tomó la decisión de organizar el evento y convocó a la población a participar de las actividades.

Los Juegos Suramericanos se desarrollan durante septiembre en Rosario, Santa Fe y Rafaela, con competencias de distintas disciplinas y actividades abiertas al público.