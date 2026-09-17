El 62° Coloquio de IDEA pone el foco en cómo sostener 20 años de crecimiento

FOTO: El 62° Coloquio de IDEA será en Mar del Plata. (archivo)

El 62° Coloquio de IDEA pondrá este año el foco en uno de los principales desafíos de la Argentina: cómo transformar la estabilidad en inversión, competitividad, empleo y desarrollo sostenido durante las próximas dos décadas.

Los principales detalles del encuentro fueron presentados este jueves al mediodía por IDEA, de cara a la tradicional cita que se desarrollará entre el 30 de septiembre y el 2 de octubre en Mar del Plata, bajo el lema “Invirtiendo la historia. 20 años: de promesa a potencia”.

Cadena 3 Argentina tendrá una amplia cobertura, con un equipo de enviados especiales en el estudio federal Sancor Seguros, que estará instalado en el lugar, desde donde se realizarán entrevistas y transmisiones especiales con los diferentes protagonistas.

El coloquio reunirá a referentes del sector empresario, dirigentes políticos y especialistas nacionales e internacionales para analizar las oportunidades y dificultades que enfrenta el país en un escenario global atravesado por cambios tecnológicos, geopolíticos, demográficos y económicos.

El presidente del 62° Coloquio de IDEA y CEO de Grupo Galicia, Fabián Kon, sostuvo que la propuesta es tomar la estabilidad macroeconómica como punto de partida para construir una agenda de largo plazo que permita atraer inversiones, elevar la productividad, generar empleo formal y desarrollar capacidades.

Cuatro ejes para discutir el futuro de la Argentina

La agenda del encuentro estará organizada en cuatro grandes ejes: las transformaciones globales, las condiciones para consolidar la estabilidad argentina, la competitividad y el desarrollo de las capacidades de las personas mediante la educación y el trabajo.

El primer bloque estará dedicado a las megatendencias globales y analizará cómo los cambios en la geopolítica, la inteligencia artificial, la demografía, la energía, los recursos estratégicos y el acceso al capital están modificando las condiciones en las que los países y las empresas producen, invierten y compiten.

Entre los expositores estarán Margaret Myers, de Johns Hopkins University; Nicolás Aguzín, ex CEO de Hong Kong Exchanges and Clearing y miembro de los directorios de Mercado Libre, Globant y Pampa Energía; Guillermo Oliveto, Mark Esposito, Julen Baztarrica y Hernán Kazah.

Desde IDEA plantean que el nuevo escenario internacional representa una oportunidad para la Argentina, pero que aprovecharla requiere una agenda de largo plazo, inversiones y una estrategia de integración al mundo.

Estabilidad, instituciones y reglas de juego

El segundo eje estará centrado en las condiciones necesarias para consolidar la estabilidad macroeconómica e institucional y recuperar previsibilidad para las inversiones y la planificación.

Participarán Pablo Goldberg, de BlackRock; Andrea Castagnola, de la Universidad Torcuato Di Tella; Jimena de la Torre, consejera de la Magistratura de la Nación; Diego Luciani, fiscal general; y Luis Lacalle Pou, expresidente de Uruguay.

Entre los temas previstos aparecen las reglas fiscales y monetarias, los desequilibrios previsionales, el sistema tributario, la estabilidad de la moneda, la independencia del Banco Central, la sostenibilidad externa y la seguridad jurídica.

También se abordará el funcionamiento de las instituciones, la división de poderes, la propiedad privada y la necesidad de contar con una Justicia más eficaz y transparente.

Otro de los puntos planteados por IDEA es la posibilidad de construir acuerdos de largo plazo que trasciendan los cambios de gobierno y permitan sostener políticas de Estado.

Competitividad e inversión

El tercer bloque llevará como eje la transformación de las capacidades productivas en mayor inversión, productividad y competitividad.

El CEO de Visa, Ryan McInerney, expondrá sobre innovación y competencia en los mercados internacionales.

Además, el panel “Empresas en primera persona” reunirá a Rosana Cordero, Ricardo Markous, Salvador Muñoz, Christian Otero y María Eugenia Sampalione, quienes analizarán los desafíos que enfrentan las compañías para crecer y competir.

La discusión incluirá cuestiones como infraestructura, presión tributaria, transformación productiva e inserción internacional.

Educación y trabajo, en el centro de la agenda

El cuarto eje estará dedicado al capital humano, con especial atención en la educación y el mundo del trabajo.

El programa contempla la participación de Verónica Cipriota, José Goity, Mariano Narodowski y Ricardo Torres, además de Luciana Paoletti, directora ejecutiva de IDEA.

Uno de los objetivos será debatir cómo mejorar los aprendizajes efectivos y preparar a las personas para una economía que demanda nuevas capacidades.

También se analizarán las transformaciones en el mercado laboral y el impacto de las nuevas tecnologías. En ese segmento participarán Luciano Laspina, Diego García, Alejandro Gorodisch y Sofía Vago.

La organización plantea, entre otros puntos, la necesidad de mejorar los niveles educativos, reducir la informalidad y avanzar en una modernización del sistema laboral frente a las nuevas formas de trabajo.

La agenda se completará con el panel “Cómo se construye la influencia hoy”, con la participación de Cristian Jerónimo, secretario general de la CGT; María Migliore, cofundadora de Popurrí; y Diego Leuco, director de contenidos de Resumido.

Cadena 3, con cobertura especial desde Mar del Plata

Cadena 3 Argentina tendrá una amplia cobertura del 62° Coloquio de IDEA, con un equipo de enviados especiales que seguirá las principales exposiciones, debates y definiciones que surjan durante el encuentro.

Además, el estudio federal Sancor Seguros de Cadena 3 estará instalado en el lugar, desde donde se realizarán entrevistas y transmisiones especiales con los protagonistas del coloquio.

De esta manera, la emisora acompañará desde Mar del Plata una de las principales citas del sector empresario y político argentino, con una cobertura destinada a reflejar las distintas miradas sobre los desafíos que plantea el crecimiento del país durante los próximos 20 años.