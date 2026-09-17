Se cuadruplicó la vacancia de locales comerciales en Córdoba y el Centro roza el 40%

FOTO: Un estudio revela el impacto de la economía y el comercio electrónico

La vacancia de locales comerciales se cuadruplicó en la ciudad de Córdoba durante el último año, de acuerdo con un relevamiento realizado por el Colegio Inmobiliario de Córdoba. El porcentaje de propiedades comerciales desocupadas pasó del 3,1% en agosto de 2025 al 13,8% en agosto de 2026.

El presidente de la entidad, el arquitecto Lucas Péndola, explicó en diálogo con Cadena 3 que la medición compara períodos de 12 meses y refleja un fuerte incremento en la cantidad de locales que permanecen sin ocupar.

“En agosto de 2025 nos daban una vacancia del 3,1%. Ahora bien, cuando medimos a 12 meses calendario, en agosto de 2026 la vacancia aumentó al 13,8%, lo cual cuadruplicó la vacancia de locales comerciales en la ciudad de Córdoba”, señaló.

El Centro, el sector más afectado

Uno de los principales focos del fenómeno se encuentra en el Centro de la ciudad de Córdoba. Según Péndola, en algunos sectores la proporción de locales desocupados “roza el 40%”.

El titular del Colegio Inmobiliario atribuyó el escenario a distintos factores. Entre ellos mencionó la situación económica, el nivel de los alquileres comerciales y el aumento de los gastos adicionales que deben afrontar los comerciantes, como impuestos, servicios y expensas.

A esto se suma un cambio en la forma de comercializar productos y servicios: el crecimiento de las ventas por internet.

El avance del comercio electrónico cambió el modelo

Péndola explicó que muchas pequeñas y medianas empresas ya no necesitan mantener un local exclusivamente destinado a recibir clientes y optan por desarrollar buena parte de su actividad a través de internet.

En ese contexto, también crecieron los espacios destinados a showrooms, depósitos y otras modalidades vinculadas con la actividad comercial.

“Lo que nosotros medimos son propiedades, no es actividad comercial propiamente dicha”, aclaró el dirigente, al diferenciar la cantidad de inmuebles desocupados de la actividad económica que efectivamente se desarrolla.

Los cambios en los hábitos de consumo también modificaron la distribución de la actividad comercial. El Centro dejó de concentrar todo el movimiento, mientras que distintos barrios de Córdoba desarrollaron nuevos polos comerciales.

Al mismo tiempo, las compras online ganaron participación, tanto mediante plataformas nacionales como a través de sitios internacionales que ofrecen productos a precios competitivos.

Menos compraventas y alquileres

El relevamiento del sector inmobiliario también registró una caída en otras operaciones.

Según los datos mencionados durante la entrevista, las compraventas de inmuebles disminuyeron un 38%, mientras que las operaciones de alquiler retrocedieron un 34%.

El escenario refleja así una menor actividad en distintos segmentos del mercado inmobiliario, en paralelo con el incremento de los locales comerciales que permanecen vacíos.

Los propietarios empezaron a negociar los alquileres

Péndola señaló como un dato positivo que existe una mayor disposición de los propietarios a negociar los valores de los alquileres comerciales ante las dificultades que atraviesan los comerciantes.

“Hoy un inquilino se puede sentar con un propietario a negociar justamente lo que es el valor del canon locativo”, explicó.

De cara a los próximos meses, el Colegio Inmobiliario espera que la vacancia pueda dejar de crecer, aunque su evolución estará vinculada con el desempeño de la economía, el nivel de consumo y la recuperación de la actividad de las pequeñas y medianas empresas.

El dato del 13,8% de locales vacíos en Córdoba marca, de esta manera, una transformación del mercado comercial, en el que conviven las dificultades económicas con nuevos hábitos de consumo y una creciente participación de las ventas online.

Informe de Celeste Benecchi