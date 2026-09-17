Triple crimen de Florencio Varela: detuvieron a un nuevo sospechoso y ya son 15

FOTO: Detienen a un nuevo sospechoso en el caso del triple crimen de Florencio Varela: ya son 16 arrestados

La investigación por el triple crimen de Florencio Varela sumó un nuevo detenido a pocos días de cumplirse un año del asesinato de Morena Verdi, Brenda del Castillo y Lara Gutiérrez.

Se trata de David Alberto Godoy, un hombre argentino de unos 40 años que ya se encontraba detenido por otra causa y que ahora quedó vinculado al homicidio de las tres jóvenes. Con su incorporación, son 15 los detenidos en el expediente.

Godoy permanece alojado desde marzo en la Alcaidía Norte 3 de la Ciudad de Buenos Aires, donde cumplía una detención por un robo con arma de fuego ocurrido en un supermercado.

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Lo ubicaron en la camioneta que trasladó a las víctimas

El nuevo avance surgió a partir del análisis de distintos teléfonos celulares incorporados a la investigación.

Según la hipótesis de los investigadores, esos datos permitieron ubicar a Godoy dentro de la Chevrolet Tracker blanca utilizada para trasladar a las tres jóvenes durante la noche del 19 de septiembre de 2025.

Además, los investigadores establecieron que habría permanecido en la vivienda de Florencio Varela hasta las 5 de la madrugada, durante el período en que se produjo el crimen.

La Justicia también considera que Godoy formaba parte del círculo de confianza de "Pequeño J", señalado en la causa como presunto autor intelectual de los asesinatos.

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Por estos elementos, los investigadores sospechan que Godoy habría integrado el grupo que estuvo en la vivienda durante la noche en que fueron asesinadas las tres jóvenes.

Será indagado este viernes

Tras quedar formalmente vinculado a la causa, Godoy fue trasladado a la DDI de La Matanza, donde será indagado este viernes.

A partir de esa declaración, la Justicia deberá profundizar la investigación para determinar qué participación concreta tuvo el acusado en el secuestro, traslado y asesinato de las víctimas.

Tres sospechosos continúan prófugos

Mientras avanza la investigación, tres sospechosos permanecen prófugos y tienen pedidos de captura internacional con alerta roja de Interpol.

La principal hipótesis de los investigadores es que podrían encontrarse en Trujillo, Perú.

Con el nuevo detenido, la causa ya cuenta con 15 personas privadas de la libertad, mientras la Justicia continúa reconstruyendo el papel que habría tenido cada uno de los acusados en el crimen.

Cómo fue el triple crimen

Las familias de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi tuvieron las últimas noticias de las jóvenes el viernes 19 de septiembre de 2025.

Ese día les habían dicho que asistirían a una fiesta por la que recibirían 300 dólares cada una. Posteriormente, fueron recogidas en una Chevrolet Tracker blanca en La Matanza y trasladadas hasta Florencio Varela.

Cinco días después, el 24 de septiembre, los cuerpos de las tres fueron encontrados enterrados en el patio de una vivienda de esa localidad.

Las autopsias determinaron que las jóvenes fueron torturadas, golpeadas y asesinadas.

A casi un año del hecho, la investigación sumó ahora un nuevo detenido y busca precisar el grado de participación de cada uno de los sospechosos en el secuestro, traslado y homicidio de las tres víctimas.