Paro universitario: fracasó otra reunión con el Gobierno y anunciaron 23 días de medidas

FOTO: Paro universitario: fracasó otra reunión con el Gobierno y anunciaron 23 días de medi

El Gobierno nacional y los gremios docentes y no docentes de las universidades nacionales no lograron alcanzar un acuerdo en la reunión paritaria realizada este jueves en el Palacio Pizzurno. Tras el encuentro, los sindicatos anunciaron un plan de lucha escalonado de 23 días.

La medida comenzará el lunes 21 de septiembre y se extenderá hasta el jueves 22 de octubre, con jornadas de protesta organizadas de manera rotativa y actividades de visibilización en distintas unidades académicas y dependencias universitarias.

Además, los gremios confirmaron una nueva Marcha Federal Universitaria para el 15 de octubre, que tendrá como punto de concentración el Palacio de Tribunales.

El Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, mantuvo durante la negociación una propuesta de aumento salarial del 3%. La oferta fue rechazada por unanimidad por las organizaciones sindicales que participaron de la discusión, entre ellas la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN) y la Unión de Docentes Argentinos (UDA).

"Por eso realizaremos esta medida de fuerza y saldremos masivamente a la calle el próximo 15 de octubre en lo que será la Quinta Marcha Federal Universitaria frente al Palacio de Tribunales", señaló el secretario general de la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (ADUBA), Emiliano Cagnacci.

El dirigente también cuestionó la situación presupuestaria del sistema universitario y sostuvo que el actual escenario afecta a trabajadores y al funcionamiento de la educación pública.

El Gobierno aplicará el aumento del 3%

Pese al rechazo sindical, el secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell, confirmó que el Ejecutivo avanzará con el incremento salarial del 3%. Según explicó, la decisión se encuadra en el cumplimiento de las medidas cautelares vigentes y en los planteos realizados ante la Justicia.

Los gremios, en cambio, reclaman una recomposición cercana al 32%, con el argumento de recuperar el poder adquisitivo perdido, y exigen además la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

El reclamo por el Presupuesto 2027

El conflicto también se trasladó al Congreso, donde los rectores mantienen sus reclamos de cara al tratamiento del Presupuesto 2027.

Las autoridades universitarias solicitan que se contemplen 11 billones de pesos, frente a los 7,3 billones de pesos previstos en el proyecto oficial para el sector.

El Frente Intersindical Universitario y las federaciones docentes y no docentes ratificaron que profundizarán el plan de lucha y continuarán reclamando el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, la actualización de las becas estudiantiles y mayores recursos para el funcionamiento de las universidades.

En paralelo, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y organizaciones estudiantiles advirtieron sobre las dificultades que podría generar para las universidades el esquema presupuestario previsto para 2027 y señalaron que podría afectar el comienzo del próximo ciclo lectivo.