Comienza el Gran Premio Argentino Histórico con autos clásicos en la ruta

Este viernes 18 de septiembre a las 20:00 horas, el Automóvil Club Argentino (ACA) dará inicio a la XXIII edición del Gran Premio Argentino Histórico (GPAH).

La competencia, considerada la más relevante en el ámbito de la regularidad en el país, se llevará a cabo hasta el 25 de septiembre y contará con la participación de cientos de pilotos que se desplazarán en vehículos clásicos, abarcando miles de kilómetros a través de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Catamarca y San Juan.

La salida oficial se realizará desde la sede central del ACA y, desde las 13:00 horas, el público podrá apreciar los automóviles en el parque cerrado ubicado en la calle Mariscal Castilla, entre las avenidas Del Libertador y Figueroa Alcorta.

Luego de la salida simbólica en la Ciudad de Buenos Aires, la competencia se dividirá en tramos que incluyen Luján–Alta Gracia, Alta Gracia–Catamarca, Catamarca–San Juan y San Juan–Córdoba.

Este año, la categoría "Contemporáneos" permite la inclusión de vehículos fabricados desde 1985 en adelante.

El evento, que también forma parte del campeonato CODASUR de regularidad histórica, movilizará a cerca de 400 personas entre pilotos, navegantes, equipos de auxilio y autoridades, generando un notable impacto en el turismo, el comercio y la hotelería en las localidades que visitará.

Asimismo, la competencia mantendrá su componente solidario, recolectando alimentos no perecederos para Cáritas Argentina en cada etapa del recorrido.

Una de las grandes atracciones de esta edición será la participación del emblemático piloto polaco Sobieslaw Zasada, de 96 años, quien competirá como invitado especial. Zasada dejó una huella imborrable en el automovilismo nacional tras consagrarse campeón en el Gran Premio Internacional de Turismo de 1967 con un Porsche 911 T rojo número 405, superando a 370 competidores en los difíciles caminos de tierra y ripio de Argentina.