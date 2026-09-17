FOTO: Fassi dejó su función en los "Bravos".

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Andrés Fassi dejó de ser el presidente deportivo de Juárez de México, según informó oficialmente el club azteca a través de un comunicado.

El presidente de Talleres había colaborado durante tres años con el proyecto de los “Bravos”, en una etapa en la que estuvo vinculado a la estructura deportiva de la institución mexicana.

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Juárez explicó que la salida se produjo “de común acuerdo y por así convenir a los planes futuros e intereses de ambas partes”.

De esta manera, Fassi deja su función en el conjunto mexicano y continúa al frente de Talleres.