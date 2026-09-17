Andrés Fassi dejó de ser el presidente deportivo de Juárez de México
Lo informó el club en un comunicado, luego de tres años en los que el presidente de Talleres colaboró con el proyecto de los "Bravos". Fue "de común acuerdo y por así convenir a los planes futuros e intereses de ambas partes".
17/09/2026 | 16:58Redacción Cadena 3
FOTO: Fassi dejó su función en los "Bravos".
Andrés Fassi dejó de ser el presidente deportivo de Juárez de México, según informó oficialmente el club azteca a través de un comunicado.
El presidente de Talleres había colaborado durante tres años con el proyecto de los “Bravos”, en una etapa en la que estuvo vinculado a la estructura deportiva de la institución mexicana.
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Juárez explicó que la salida se produjo “de común acuerdo y por así convenir a los planes futuros e intereses de ambas partes”.
De esta manera, Fassi deja su función en el conjunto mexicano y continúa al frente de Talleres.
Lectura rápida
¿Quién dejó su cargo en Juárez?
Andrés Fassi dejó de ser el presidente deportivo de Juárez.
¿Cuánto tiempo estuvo Fassi en Juárez?
Fassi colaboró durante tres años con el proyecto de los “Bravos”.
¿Cómo se produjo la salida de Fassi?
La salida se produjo “de común acuerdo y por así convenir a los planes futuros e intereses de ambas partes”.
¿Qué hará Fassi tras dejar Juárez?
Fassi continuará al frente de Talleres.
¿Qué institución anunció la salida de Fassi?
La salida fue anunciada oficialmente por FC Juárez.