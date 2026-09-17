David Beckham apoya a Lionel Messi tras la conquista de la Campeones Cup: "Debería ganar el Balón de Oro"

Buenos Aires, 17 de septiembre (NA) – El presidente y copropietario del Inter Miami, David Beckham, expresó su admiración por el astro argentino Lionel Messi, afirmando que "todavía no puede creer" que esté en su equipo.

Según lo reportado por la Agencia Noticias Argentinas, el exjugador inglés reveló que asiste a todos los entrenamientos para observar al "10" durante el mayor tiempo posible.

Con un gol de cabeza, el destacado futbolista argentino alcanzó la cifra de 100 tantos en el conjunto estadounidense y celebró su quinto título en Miami.

Lionel Messi fue clave con un gol y una asistencia en la final de la Campeones Cup, donde el Inter Miami se enfrentó al Cruz Azul mexicano, en el debut del entrenador Cristian "Kily" González. La actuación del argentino generó satisfacción en David Beckham, quien se pronunció sobre el jugador.

"Todavía no puedo creer que lo tengamos acá, jugando para nuestro equipo", comenzó el recordado exjugador del Manchester United, quien añadió que se presenta en todos los entrenamientos para poder verlo, ya que quiere disfrutar de Messi jugando "para siempre".

Acerca de su rendimiento en la final, el dirigente destacó que hay que considerar cómo jugó ante el equipo mexicano, en un triunfo por 2-0 donde fue parte activa en ambos goles, y recordar su actuación en el Mundial norteamericano de 2026 para entender por qué vuelve a ser "considerado para el Balón de Oro".

Tras calificarlo como el mejor jugador de la copa, Beckham subrayó que el "10" tuvo un año "increíble" y destacó su capacidad para influir en cada partido de la Copa del Mundo a los 39 años.

"No hay nadie con 39 años que esté jugando a ese nivel, así que merece ganar el Balón de Oro", agregó el presidente del club de camiseta rosa, quien reconoció que hay otros grandes jugadores entre los candidatos, como el mediapunta Jude Bellingham y los delanteros Harry Kane y Kylian Mbappé, pero sentenció: "Cuando hablamos de 'Leo', yo soy su mayor defensor".