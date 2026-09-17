Milei desplazó al personal civil de Olivos y la Casa Militar asumirá la seguridad

El Gobierno de Javier Milei anunció una reorganización del esquema de seguridad de la Residencia Presidencial de Olivos. La Casa Militar asumirá la “responsabilidad integral” de la custodia de la Quinta y también de las residencias transitorias utilizadas por el Presidente y su familia.

La transferencia de responsabilidades y bienes deberá completarse en un plazo máximo de 60 días, según informó Presidencia. La medida, explicaron desde la Casa Rosada, busca “elevar los estándares de eficiencia y seguridad del Presidente y de su entorno”.

El anuncio se conoció este jueves, luego de varias horas de versiones sobre cambios en la estructura de la Quinta y posibles reubicaciones del personal civil que trabaja allí.

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Se disuelve la Administración General de Olivos

La reorganización contempla la disolución de la Administración General de la Residencia Presidencial de Olivos y la separación de las funciones de seguridad, administración y control.

Según explicó el Gobierno, este nuevo esquema permitirá reducir la estructura formal y la cantidad de personal que permanece asignado a la residencia.

La decisión implica, por lo tanto, un cambio en la organización interna de la Quinta, con la seguridad concentrada en la Casa Militar y las funciones administrativas y de control separadas de esa tarea.

Por qué el Gobierno tomó la medida

Desde Presidencia señalaron que el cambio responde a la necesidad de fortalecer la seguridad presidencial y, al mismo tiempo, facilitar los procesos administrativos internos.

El Gobierno también vinculó la decisión con lo que definió como una “escalada de la inseguridad a nivel global” y con la próxima visita del papa León XIV a Argentina.

Según la explicación oficial, la visita implicará un movimiento importante de personal externo para realizar obras y prestar servicios de acondicionamiento, por lo que se consideró necesario modificar el esquema de seguridad de la residencia.

Qué funciones tiene la Casa Militar

La centralización de la custodia se encuadra en las funciones que la Casa Militar ya tiene asignadas por la normativa vigente.

Entre sus objetivos se encuentra proveer la seguridad del Presidente, su familia y la Casa de Gobierno, la Residencia Presidencial de Olivos y otros lugares de residencia transitoria, tanto dentro como fuera del país.

La normativa también establece que la Casa Militar coordina los efectivos de la Policía Federal asignados a la custodia presidencial y supervisa las tareas de los distintos elementos de seguridad que participan del dispositivo presidencial.

De esta manera, el Gobierno busca concentrar bajo ese organismo la responsabilidad integral de la seguridad de Olivos, mientras avanza la transferencia de bienes y funciones.

El proceso tendrá un plazo máximo de 60 días, período durante el cual deberá quedar implementado el nuevo esquema de funcionamiento de la residencia.