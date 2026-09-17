Causa Cuadernos: la Justicia mostró un video del allanamiento al departamento de Cristina Kirchner

En el marco de la Causa Cuadernos, la Justicia mostró un video del allanamiento al departamento de la ex presidenta Cristina Kirchner, en 2018.

Las imágenes fueron presentadas a pedido de la Fiscalía, en medio del testimonio del comisario Juan Carlos Barrales, quien estuvo a cargo del operativo en el inmueble de Juncal y Uruguay en Recoleta.

Entre los detalles más llamativos de su declaración, el testigo dijo que en el lugar había "muchos elementos de valor", y que en la habitación había una "puerta blindada" que daba a un vestidor.

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Entre los detalles más llamativos de su declaración, el testigo dijo que en el lugar había "muchos elementos de valor", y que en la habitación había una "puerta blindada" que daba a un vestidor. pic.twitter.com/bvKIwPkeRx — Noticias Argentinas (@NAagencia) September 17, 2026

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