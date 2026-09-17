Causa Cuadernos: la Justicia mostró un video del allanamiento al departamento de Cristina Kirchner
Fue parte de la declaración del comisario que estuvo a cargo del operativo.
17/09/2026 | 13:18Redacción Cadena 3
FOTO: Captura de video.
En el marco de la Causa Cuadernos, la Justicia mostró un video del allanamiento al departamento de la ex presidenta Cristina Kirchner, en 2018.
Las imágenes fueron presentadas a pedido de la Fiscalía, en medio del testimonio del comisario Juan Carlos Barrales, quien estuvo a cargo del operativo en el inmueble de Juncal y Uruguay en Recoleta.
Entre los detalles más llamativos de su declaración, el testigo dijo que en el lugar había "muchos elementos de valor", y que en la habitación había una "puerta blindada" que daba a un vestidor.
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Entre los detalles más llamativos de su declaración, el testigo dijo que en el lugar había "muchos elementos de valor", y que en la habitación había una "puerta blindada" que daba a un vestidor. pic.twitter.com/bvKIwPkeRx
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Lectura rápida
¿Qué se mostró en el marco de la Causa Cuadernos? Se mostró un video del allanamiento al departamento de la ex presidenta Cristina Kirchner, en 2018.
¿Quién presentó las imágenes? Las imágenes fueron presentadas a pedido de la Fiscalía.
¿Quién testificó durante la presentación del video? El comisario Juan Carlos Barrales testificó sobre el allanamiento.
¿Dónde se realizó el allanamiento? El allanamiento se realizó en el inmueble de Juncal y Uruguay en Recoleta.
¿Qué dijo el testigo sobre el lugar? El testigo mencionó que había "muchos elementos de valor" y una "puerta blindada" que daba a un vestidor.