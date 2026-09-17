Pato Jebsen, en Endeavor Rosario: "Todos tenemos miedo, pero hay que animarse a emprender"

Patricia “Pato” Jebsen, speaker, autora y experta en ecommerce, innovación y liderazgo en Latinoamérica, destacó la importancia de saber formar equipos y ser resilientes a la hora de emprender, durante el encuentro Endeavor que se desarrolla en Salón Metropolitano del Alto Rosario.

“Yo hablé mucho hoy de talento, pero también creo que tener una buena idea, conseguir la plata, hay muchas cosas, pero sobre todo ser resilientes”, sostuvo Jebsen. En ese sentido, remarcó la necesidad de “aprender a trabajar y a desafiarse todos los días”, frente a un mundo que, según planteó, todavía no se conoce cómo será.

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Sobre los sectores con mayor potencial, señaló que la inteligencia artificial permite que cada vez más personas puedan desarrollar proyectos. También mencionó a la biotecnología, las energías, la minería y el agro como áreas con oportunidades para emprender en Argentina.

Jebsen también habló sobre los miedos que aparecen al momento de dejar un trabajo estable para iniciar un proyecto propio. “Todos tenemos miedo. Nos da miedo cambiar de trabajo, nos da miedo emprender, nos da miedo un montón de cosas”, afirmó, y sostuvo que emprender no depende de una profesión específica sino de “una actitud”, los valores y la autoestima.

Entrevista de Hernán Funes.