Causa Ceamse: "Se abre una caja de Pandora", dijo Del Gaiso sobre "Chiqui" Tapia
El legislador porteño confió en el fiscal Pollicita, pero cuestionó al juez Lijo. En Cadena 3, reclamó explicaciones sobre el patrimonio del titular de la AFA y denunció demoras en la causa por la mansión de Pilar.
17/09/2026 | 08:51Redacción Cadena 3
FOTO: Chiqui Tapia: levantan el secreto fiscal y bancario.
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Audio. Causa Ceamse: "Se abre una caja de Pandora", dijo Del Gaiso sobre "Chiqui" Tapia
Radioinforme 3
Facundo Del Gaiso, legislador porteño de la Coalición Cívica y denunciante en causas vinculadas con la AFA, sostuvo que Claudio "Chiqui" Tapia deberá explicar el origen de su patrimonio tras el levantamiento de su secreto fiscal y bancario. "Se abre una caja de Pandora", afirmó.
La medida fue dispuesta por el juez federal Ariel Lijo, a pedido del fiscal Gerardo Pollicita, en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito vinculada con el desempeño de Tapia como funcionario del Ceamse, el organismo encargado de gestionar residuos del Área Metropolitana de Buenos Aires. El magistrado ordenó reunir información sobre sus bienes, ingresos y movimientos financieros, según la resolución reseñada por Infobae.
Del Gaiso expresó desconfianza en Lijo y concentró sus expectativas en la actuación del fiscal. "Sí tengo fe en Pollicita", señaló en Cadena 3, y cuestionó qué hará el juez una vez que reciba los resultados de la investigación.
El legislador estimó que Tapia cobra entre 8 y 9 millones de pesos mensuales por su cargo en el Ceamse y entre 70 y 80 millones por sus funciones en la Conmebol. Aun con esos ingresos, sostuvo que deberá justificar sus propiedades y un nivel de vida que describió con la expresión “vive como un jeque árabe”.
También aseguró que el dirigente había omitido unos 1.000 millones de pesos en una declaración jurada y reclamó que se investigue cómo reunió ese dinero. Además, pidió examinar posibles testaferros, empresas vinculadas y gastos en viajes y aviones.
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Bajo la lupa judicial. Chiqui Tapia: el juez Lijo ordenó levantar el secreto fiscal y bancario e investigar su patrimonio
El magistrado aprobó las 20 medidas solicitadas por el fiscal Gerardo Pollicita en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito.
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Del Gaiso extendió sus críticas al ministro de Justicia, Mahiques. "Desde que llegó Mahiques, para Tapia y Toviggino fueron todas buenas noticias", sostuvo, en referencia a decisiones judiciales que, según su interpretación, favorecieron a ambos dirigentes.
Al abordar otra de las investigaciones, la de la mansión de Pilar que vinculó con el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, denunció que las disputas sobre qué juzgado debe intervenir impiden avanzar sobre el fondo del caso.
"Lo único que están discutiendo hace nueve meses es qué juez investiga, qué competencia interviene", cuestionó. Según su relato, el expediente estuvo cinco meses en el juzgado federal de Campana, a cargo de González Charvay, pasó luego a otro tribunal y volvió a quedar encaminado hacia ese juzgado. Criticó las decisiones de los camaristas Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña y reclamó que la Corte Suprema resuelva la competencia.
El denunciante puso el foco en una jubilada y su hijo monotributista, a quienes señaló como titulares de una mansión que valuó en 20 millones de dólares y de 54 vehículos de alta gama. Cuestionó que no se les hubieran exigido explicaciones sobre el origen de los fondos para esas adquisiciones.
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Patrimonio bajo la lupa. Del Gaiso cuestionó a Tapia por los $984 millones que agregó a su declaración
El legislador de la Coalición Cívica y denunciante de la causa cuestionó en Cadena 3 la rectificación patrimonial del titular de la AFA y apuntó contra el juez Ariel Lijo. Aseguró que la Ceamse nunca respondió sus pedidos de informes.
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Como elementos que, a su entender, relacionan la propiedad con Toviggino, mencionó cuadros y bolsos con referencias al dirigente, cédulas de vehículos a nombre de sus hijos y kartings que estos utilizaban. También denunció que se retiraron caballos durante la noche y que se interrumpió el funcionamiento de cámaras para facilitar su salida.
Consultado sobre si Carlos Tevez había sido convocado por sus declaraciones públicas acerca de la propiedad, Del Gaiso respondió que no. Atribuyó esa falta de medidas a las demoras para definir quién debe investigar.
El legislador también afirmó que en la mansión se celebraron cumpleaños de jueces y reuniones de fiscales, y que llegaron gobernadores en helicóptero. Vinculó esas denuncias con su cuestionamiento a la relación entre el Poder Judicial y la dirigencia del fútbol, que calificó de “íntima”.
"No tendría que haber ninguna posibilidad de que un juez de la Nación esté vinculado a la AFA", sostuvo. En ese sentido, objetó la participación de magistrados en los órganos internos de la entidad y los vínculos generados a través de viajes y encuentros.
Finalmente, depositó sus mayores expectativas en la Justicia de Estados Unidos y en una eventual declaración de Juan Pablo Beacon, excolaborador de Toviggino. Aseguró que Beacon posee información sobre empresas, transferencias y movimientos de dinero que podría comprometer a los dirigentes. “Si Beacon habla, se acabó Tapia, se acabó Toviggino”, afirmó.
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Justicia. Abrieron una causa contra "Chiqui" Tapia por su patrimonio durante su gestión en el CEAMSE
El fiscal Gerardo Pollicita abrió una causa contra el titular de la AFA y pidió levantar sus secretos bancario, fiscal y bursátil. También requirió informes sobre su patrimonio.
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Entrevista de Miguel Clariá y Luis Fernández Echegaray.
Lectura rápida
¿Quién realizó la denuncia sobre Claudio Tapia? La denuncia fue realizada por Facundo Del Gaiso, legislador porteño de la Coalición Cívica.
¿Qué medida tomó el juez federal Ariel Lijo? El juez Ariel Lijo levantó el secreto fiscal y bancario de Claudio Tapia para investigar su patrimonio.
¿Qué ingresos se le atribuyen a Claudio Tapia? Se estima que Tapia cobra entre 8 y 9 millones de pesos mensuales en el Ceamse y entre 70 y 80 millones en la Conmebol.
¿Cuál es la relación entre la mansión de Pilar y Pablo Toviggino? Del Gaiso vincula la mansión con Toviggino por la presencia de elementos relacionados con él y la falta de explicaciones sobre su origen de fondos.
¿Qué espera Del Gaiso de Juan Pablo Beacon? Del Gaiso espera que Juan Pablo Beacon brinde información que comprometa a Tapia y Toviggino.