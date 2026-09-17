"El Canario" Álvarez no fue citado en Uruguay y Talleres lo tendrá a disposición para el clásico

FOTO: El uruguayo fue la gran figura de la "T" en la última victoria.

Buenas noticias para Talleres: Agustín “El Canario” Álvarez Martínez no fue convocado por la selección de Uruguay para la próxima Fecha FIFA y estará a disposición del entrenador Omar De Felippe.

El delantero de la “T” había sido incluido en la lista de reservados por Diego Forlán para la gira que Uruguay realizará por Asia, que coincide con el clásico cordobés entre "El Matador" y Belgrano, pero finalmente no formó parte de la nómina definitiva.

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De esta manera, Álvarez podrá estar presente en los próximos compromisos de Talleres, entre ellos los duelos ante Instituto, el sábado en Alta Córdoba, y contra "El Pirata", el domingo 4 de octubre en el Kempes.

La noticia también despeja una preocupación del Albiazul de cara al superclásico cordobés.