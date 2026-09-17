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"El Canario" Álvarez no fue citado en Uruguay y Talleres lo tendrá a disposición para el clásico

El delantero de la "T", que estaba en la lista de reservados en la selección dirigida por Diego Forlán para la gira por Asia, finalmente no fue convocado, por lo que estará disponible para los duelos con Instituto y Belgrano.

17/09/2026 | 11:20Redacción Cadena 3

Perspectiva Córdoba

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El uruguayo fue la gran figura de la "T" en la última victoria.

FOTO: El uruguayo fue la gran figura de la "T" en la última victoria.

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Buenas noticias para Talleres: Agustín “El Canario” Álvarez Martínez no fue convocado por la selección de Uruguay para la próxima Fecha FIFA y estará a disposición del entrenador Omar De Felippe.

El delantero de la “T” había sido incluido en la lista de reservados por Diego Forlán para la gira que Uruguay realizará por Asia, que coincide con el clásico cordobés entre "El Matador" y Belgrano, pero finalmente no formó parte de la nómina definitiva.

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De esta manera, Álvarez podrá estar presente en los próximos compromisos de Talleres, entre ellos los duelos ante Instituto, el sábado en Alta Córdoba, y contra "El Pirata", el domingo 4 de octubre en el Kempes.

La noticia también despeja una preocupación del Albiazul de cara al superclásico cordobés.

Lectura rápida

¿Quién no fue convocado para la Fecha FIFA?
Agustín “El Canario” Álvarez Martínez no fue convocado por la selección de Uruguay.

¿Quién es el entrenador de Talleres?
El entrenador de Talleres es Omar De Felippe.

¿Qué compromisos tendrá Talleres próximamente?
Talleres jugará contra Instituto y Belgrano en los próximos días.

¿Cuándo se jugará el clásico cordobés?
El clásico cordobés se jugará el domingo 4 de octubre.

¿Quién había incluido a Álvarez en la lista de reservados?
Diego Forlán había incluido a Álvarez en la lista de reservados para la gira por Asia.

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