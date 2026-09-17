Clima en Salta: cómo seguirá el tiempo este jueves 17 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Salta en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Salta indican un cielo con nubes cubiertas, con una temperatura de 19°. La sensación térmica es de 19°, con una humedad del 51%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 2 m/s desde el este (80°) y la presión atmosférica se sitúa en 1017 hPa.

El clima hoy jueves 17 de septiembre

Para este jueves 17 de septiembre, se espera una temperatura mínima de 7° y una máxima de 22°. Las condiciones de viento y humedad se mantendrán similares a las actuales, sin probabilidades de lluvia. La visibilidad se mantendrá en 10000 metros, lo que permitirá disfrutar de un día mayormente nublado.

Pronóstico extendido

El pronóstico para los próximos días en Salta es el siguiente: el viernes 18 de septiembre, se prevé una mínima de 9° y una máxima de 24°, con cielo parcialmente nublado. Para el sábado 19 de septiembre, la mínima será de 13° y la máxima alcanzará los 28°, con cielo despejado. El domingo 20 de septiembre, se anticipa una mínima de 15° y una máxima de 33°, con nubes dispersas. El lunes 21 de septiembre, se espera una mínima de 19° y una máxima de 33°, con probabilidad de lluvias ligeras. Finalmente, el martes 22 de septiembre, la mínima será de 16° y la máxima de 22°, también con posibilidad de lluvias ligeras.