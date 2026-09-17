Clima en Tucumán: cómo seguirá el tiempo este jueves 17 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Tucumán en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Tucumán indican un cielo con nubes cubiertas, con una temperatura de 24° y una sensación térmica de 24°. La humedad se encuentra en un 41%, lo que contribuye a una atmósfera relativamente seca. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 m, y el viento sopla a 2 m/s desde el norte, mientras que la presión atmosférica se mantiene en 1018 hPa.

El clima hoy jueves 17 de septiembre

Para este jueves 17 de septiembre, se espera que la temperatura mínima sea de 14° y la máxima alcance los 26°. Las condiciones de viento se mantendrán suaves, con velocidades de aproximadamente 2 m/s. La humedad se mantendrá en niveles similares a los actuales, lo que puede generar una sensación térmica ligeramente más baja. No se anticipan lluvias para el día de hoy, lo que permitirá disfrutar de un clima mayormente estable.

Pronóstico extendido

De cara a los próximos días, el pronóstico para Tucumán es el siguiente: el viernes 18 de septiembre se prevé una mínima de 17° y una máxima de 28°, con cielo nublado. El sábado 19 de septiembre, la mínima será de 16° y la máxima de 30°, con posibilidad de lluvias ligeras. Para el domingo 20 de septiembre, se espera una mínima de 17° y una máxima de 33°, con cielo cubierto. El lunes 21 de septiembre, la mínima será de 20° y la máxima de 29°, con lluvias ligeras. Finalmente, el martes 22 de septiembre, se anticipa una mínima de 19° y una máxima de 27°, con cielo nublado.