Clima en Mendoza: cómo seguirá el tiempo este jueves 17 de septiembre

FOTO: Clima en Mendoza: temperaturas y pronóstico para el 17 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Mendoza.

Ahora

Las condiciones actuales en Mendoza indican un cielo cubierto con temperatura de 23°. La sensación térmica es de 23°. La humedad se encuentra en un 30%, con una visibilidad de 10000 metros. El viento sopla a 2 m/s desde el este y la presión atmosférica es de 1018 hPa.

El clima hoy jueves 17 de septiembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 13° y una máxima de 23°. Las condiciones de viento son suaves, con ráfagas que no superan los 3 m/s. La humedad se mantendrá en niveles bajos, lo que contribuirá a una sensación térmica agradable a lo largo del día.

Pronóstico extendido

En los próximos días, se espera que el clima en Mendoza continúe variando. Para el viernes 18 de septiembre, la mínima será de 11° y la máxima alcanzará los 26°, con cielo parcialmente nublado. El sábado 19, se anticipa un cielo despejado con temperaturas que oscilarán entre 17° y 28°. El domingo 20, el clima volverá a ser nublado, con mínimas de 17° y máximas de 26°. Finalmente, el lunes 21 se prevé un clima con nubes dispersas, con mínimas de 16° y máximas de 22°.