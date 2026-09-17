Imputaron a dos hombres por robarle camisetas de Central al vendedor de Rondeau y Olivé

FOTO: Nicolás Marín trabaja desde hace seis años en la zona de Rondeau y Olive.

Dos hombres fueron imputados este jueves en Rosario por el robo de mercadería alusiva a Rosario Central ocurrido el domingo 6 de septiembre, horas antes del clásico disputado en el Gigante de Arroyito. La Fiscalía los acusó de robo calificado por ser en poblado y en banda, en carácter de coautores.

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Según la acusación, R.B., de 40 años, y A.U., de 26, circulaban en una caravana de más de 10 motos cuyos ocupantes llevaban indumentaria de Newell’s. Cerca de las 13.25, un grupo de seis motocicletas se detuvo en Rondeau y Olivé y varios acompañantes bajaron para arrancarle mercadería a un vendedor, que estaba junto a su hijo, y sacar prendas que tenía dentro de un bolso.

Tras el robo, los involucrados escaparon por Rondeau hacia Génova y se reincorporaron a la caravana. Las cámaras registraron a R.B. y, según la Fiscalía, en uno de los videos aparece A.U. exhibiendo parte de la mercadería sustraída. El juez de primera instancia Postma formalizó la audiencia y dispuso prisión preventiva efectiva para ambos por 30 días.