Imputaron a dos hombres por robarle camisetas de Central al vendedor de Rondeau y Olivé
El hecho ocurrió horas antes del partido disputado en el Gigante de Arroyito. Los acusados circulaban en una caravana de motos con indumentaria de Newell’s y quedaron bajo prisión preventiva por 30 días.
17/09/2026 | 12:45Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: Nicolás Marín trabaja desde hace seis años en la zona de Rondeau y Olive.
Dos hombres fueron imputados este jueves en Rosario por el robo de mercadería alusiva a Rosario Central ocurrido el domingo 6 de septiembre, horas antes del clásico disputado en el Gigante de Arroyito. La Fiscalía los acusó de robo calificado por ser en poblado y en banda, en carácter de coautores.
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Nicolás Marín trabaja desde hace seis años en la zona de Rondeau y Olivé y perdió sus productos tras el ataque de un grupo que llegó en unas 20 motos. El hombre habló con Cadena 3 Rosario y contó cómo el episodio puso en pausa el proyecto que tenía junto a su familia.
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Según la acusación, R.B., de 40 años, y A.U., de 26, circulaban en una caravana de más de 10 motos cuyos ocupantes llevaban indumentaria de Newell’s. Cerca de las 13.25, un grupo de seis motocicletas se detuvo en Rondeau y Olivé y varios acompañantes bajaron para arrancarle mercadería a un vendedor, que estaba junto a su hijo, y sacar prendas que tenía dentro de un bolso.
Tras el robo, los involucrados escaparon por Rondeau hacia Génova y se reincorporaron a la caravana. Las cámaras registraron a R.B. y, según la Fiscalía, en uno de los videos aparece A.U. exhibiendo parte de la mercadería sustraída. El juez de primera instancia Postma formalizó la audiencia y dispuso prisión preventiva efectiva para ambos por 30 días.
Lectura rápida
¿Qué ocurrió en Rosario? Dos hombres fueron imputados por el robo de mercadería alusiva a Rosario Central.
¿Quiénes fueron imputados? R.B., de 40 años, y A.U., de 26 años.
¿Cuándo sucedió el robo? El robo ocurrió el domingo 6 de septiembre, horas antes del clásico.
¿Dónde se llevó a cabo el robo? En Rondeau y Olivé, en Rosario.
¿Cómo se desarrolló el robo? Los acusados, en una caravana de motos, bajaron y le robaron a un vendedor.
¿Por qué fueron imputados? Fueron acusados de robo calificado por ser en poblado y en banda.