A todo ritmo: Córdoba amplía la producción de hostias por la llegada del papa León XIV

FOTO: Córdoba amplía la producción de hostias por la llegada del Papa.

Las religiosas de la congregación Hijas de San José trabajan a contrarreloj en Córdoba para elaborar las 400.000 hostias que serán destinadas a las celebraciones por la visita del papa León XIV. La mitad de la producción ya está terminada y almacenada.

La hermana Mónica explicó a Cadena 3 que actualmente cuentan con 200 mil hostias pequeñas y confían en completar las restantes antes de la llegada del pontífice. Para alcanzar la meta, varias integrantes de la congregación dedican entre ocho y 12 horas diarias a una tarea que combina trabajo artesanal con máquinas específicas.

"Estamos en la mitad del trabajo. Esta semana llegamos a las 200 mil hostias chicas. Nos falta la otra mitad, pero, si Dios quiere, vamos a llegar. Entre todas estamos ayudándonos para hacerlo posible", señaló.

El proceso comienza con una mezcla de harina y agua. Las religiosas utilizan diariamente 25 kilos de harina de trigo 0000 y trabajan la preparación hasta obtener una masa cremosa, lisa y sin grumos.

Luego colocan una medida específica de la mezcla en cada plancha y la cocinan durante aproximadamente un minuto. Los moldes tienen grabadas las formas de las hostias grandes y pequeñas, que posteriormente son cortadas con máquinas diferentes según su tamaño.

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Como no todas las unidades quedan enteras después del corte, las hostias pequeñas pasan por otra máquina que vibra y permite separar las que están en condiciones de ser utilizadas. Una vez seleccionadas, quedan listas para la etapa final de empaquetado.

Antes de ser cortadas y envasadas, las planchas deben atravesar un período de estacionamiento de alrededor de dos semanas. Durante ese tiempo permanecen guardadas en el mismo taller de la congregación.

De acuerdo con la hermana Mónica, con los 25 kilos de harina procesados cada día obtienen dos grandes pilas de planchas, de las que surgen aproximadamente 50.000 hostias.

La producción especial forma parte de los preparativos para recibir a León XIV en Córdoba y abastecer las celebraciones eucarísticas previstas durante su visita.

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Informe de Fernando Barrionuevo.