El Gobierno creó tres comandos de seguridad para la visita del papa León XIV

El Gobierno nacional creó tres comandos unificados federales para coordinar el operativo de seguridad durante la visita del papa León XIV a la Argentina. Los dispositivos funcionarán en la Ciudad de Buenos Aires, Luján y Claypole, en la provincia de Buenos Aires, y Córdoba, durante la estadía del pontífice prevista entre el 8 y el 11 de noviembre.

La medida fue establecida mediante tres resoluciones del Ministerio de Seguridad, firmadas por la ministra Alejandra Monteoliva y publicadas este martes en el Boletín Oficial. Los comandos tendrán a su cargo la planificación y ejecución de los despliegues conjuntos entre fuerzas federales y autoridades de las distintas jurisdicciones.

En el operativo participarán la Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, además de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal. También podrá intervenir el Servicio Penitenciario Federal cuando las actividades previstas involucren establecimientos o cuestiones bajo su competencia.

El Gobierno invitó a la Ciudad de Buenos Aires y a las provincias de Buenos Aires y Córdoba a sumar funcionarios con capacidad de decisión operativa. Los dispositivos deberán garantizar la seguridad del Papa, las comitivas oficiales y las personas que participen de las actividades, además de custodiar aeropuertos, rutas, templos y otros puntos estratégicos.

En Luján se prevé una celebración religiosa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, mientras que en Córdoba el nuevo dispositivo deberá articularse con el Comando Unificado que ya funciona en la provincia. Los comandos mantendrán comunicación con el dispositivo de la Santa Sede y la Guardia Suiza Pontificia, aunque la protección inmediata del pontífice continuará bajo responsabilidad de los organismos del Vaticano.

Informe de Ramiro Porchietti.