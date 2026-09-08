La Torre Eiffel vuelve a abrir tras una huelga por restricciones a empleadas durante visita hindú

FOTO: La Torre Eiffel reabre tras una huelga por límites a empleadas durante visita de delegación hindú

PARÍS — La Torre Eiffel reabrió sus puertas el martes, un día después de que uno de los monumentos más emblemáticos del mundo cerrara debido a una huelga. Esta medida fue en respuesta a lo que una representante sindical calificó de instrucciones "inaceptables" por parte de la dirección, que limitaban la participación de mujeres durante la visita de una delegación hindú el pasado sábado.

Diane Davoine, del sindicato CGT, comentó a la prensa que el descontento entre el personal de la famosa torre de 330 metros creció durante el fin de semana, luego de que la dirección comunicara que las trabajadoras no debían "estar en contacto" con la delegación de Bochasanwasi Shri Akshar Purushottam Swaminarayan Sanstha, conocida como BAPS, una organización religiosa y cívica global de la comunidad swaminarayan, que celebra la inauguración de un templo hindú en París.

En un comunicado emitido el lunes por la noche, el grupo BAPS se disculpó sinceramente con quienes se sintieron ofendidos por la situación. "Estamos profundamente comprometidos con los valores universales del respeto mutuo y el servicio a los demás. Respetamos las preocupaciones planteadas y las tomamos muy en serio", indicó el comunicado.

La empresa responsable de la operación de la Torre Eiffel no realizó comentarios inmediatos sobre el incidente. Este icónico monumento recibe aproximadamente 7 millones de visitantes al año. Diane Davoine destacó que la torre suele recibir delegaciones especiales, incluidos líderes mundiales y celebridades, y que el personal está acostumbrado a adaptarse. Sin embargo, subrayó que las instrucciones recibidas el sábado fueron excepcionales e "inaceptables".

En un mensaje en X, el alcalde de París, Emmanuel Grégoire, anunció el inicio de una investigación, afirmando que "la igualdad de género nunca se detendrá al pie de nuestros monumentos históricos, ni en ningún otro lugar de esta ciudad". "Debe aplicarse en todas partes y a todo el mundo. Me aseguraré de que así sea, en todas partes, sin excepción", agregó.

No es la primera vez que la Torre Eiffel cierra por acciones sindicales. En febrero de 2024, permaneció cerrada durante seis días debido a una huelga de empleados que exigían mejoras en el mantenimiento del monumento y salarios más altos.