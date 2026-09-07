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Shakira celebra más de mil millones de reproducciones de "Dai Dai" en plataformas digitales

La artista colombiana Shakira celebró un nuevo hito en su carrera al alcanzar mil millones de reproducciones de "Dai Dai" en menos de tres meses. Agradeció a sus seguidores por este logro.

07/09/2026 | 16:18Redacción Cadena 3

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Shakira supera los mil millones de reproducciones de \

FOTO: Shakira supera los mil millones de reproducciones de \"Dai Dai\".

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Buenos Aires, 7 septiembre (NA) -- La destacada artista Shakira continúa rompiendo barreras en su carrera musical. Su reciente éxito "Dai Dai", en colaboración con el nigeriano Burna Boy, ha superado la impresionante cifra de mil millones de reproducciones en plataformas digitales en un lapso menor a tres meses desde su lanzamiento.

Según la Agencia Noticias Argentinas, este videoclip se convierte en el primer video de 2026 en alcanzar esta cifra y, además, es el más rápido en lograr este récord en la última década. La canción fue lanzada en mayo y sirvió como banda sonora oficial para la Copa del Mundo 2026, logrando 10 millones de visualizaciones en YouTube en sus primeras 24 horas, una cifra que siguió creciendo con el tiempo.

En el video, participaron destacados futbolistas internacionales como Lionel Messi, Kylian Mbappé, Harry Kane, Vinícius Júnior y el colombiano Luis Díaz.

La cantante utilizó su cuenta de Instagram para celebrar este logro y expresó su gratitud hacia sus seguidores: "Mil millones de reproducciones están más allá de mis sueños. Gracias a mis increíbles fans por hacer todo posible. ¡Los amo!".

No es el único reconocimiento que ha recibido Shakira en estos días. Según Billboard, "Dai Dai" alcanzó el número 1 en la lista Rhythmic Airplay, que mide la difusión de canciones en las radios de Estados Unidos, el 5 de septiembre. La canción había comenzado en el puesto 3 antes de escalar al primer lugar, desplazando a Shabang de Drake, que había dominado durante las dos semanas previas.

Lectura rápida

¿Qué logró Shakira?
Alcanzó mil millones de reproducciones de "Dai Dai" en menos de tres meses.

¿Con quién colaboró en "Dai Dai"?
Colaboró con el artista nigeriano Burna Boy.

¿Cuándo fue lanzada la canción?
Se estrenó en mayo de 2026.

¿Quiénes aparecieron en el video?
Participaron futbolistas como Lionel Messi y Kylian Mbappé.

¿Qué logro musical alcanzó recientemente?
"Dai Dai" llegó al número 1 en la lista Rhythmic Airplay en EE.UU.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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